Мечты сбываются своеобразно: Вика из НеАнгелов столкнулась с проблемой на карантине

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы уехала в начале карантина в родной Харьков, где и проводит время на самоизоляции в окружении семьи. При этом певица вовсе не скучает и делится позитивом с поклонниками - артистка устраивает зажигательные танцы, делает атмосферные фотосеты на природе и делится полезными советами. Однако, как призналась девушка, из-за того, что карантин затянулся, она столкнулась с неожиданной проблемой.

На своей странице в Instagram Вика опубликовала эффектные кадры, сделанные на улицах пустынного Харькова. Певица позировала в стильном спортивном аутфите - серых штанах, полосатой сине-черной футболке, а также белой ветровке и черных кедах.

Звезда поделилась, что не планировала оставаться там так долго, а потому взяла только теплые вещи - а ведь в Украину наконец пришло настоящее тепло.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Так получилось, что я прыгнула, буквально, в последний вагон и уехала на карантин в Харьков. Думала на две недели, в итоге второй месяц пошёл....Если сказать откровенно, то я давно мечтала снова пожить в родном городе, но понимала, что с моим графиком это невозможно. Как видите, мечты сбываются, правда весьма своеобразно. Завтра уже жара наступает, а я с собой брала только тёплые вещи. Порекомендуйте где купить что то онлайн - платьица, футболочки, спортивные костюмчики?" - написала Смеюха.

В комментариях фолловеры восхищаются фигурой и стилем артистки и советуют ей, где можно немного прибарахлиться.

Вроде дожди зарядят майские) Викулечка, зонтиу и дождевик у родителей есть?Хотя честно, достал карантин

Пусичка

Вау))

Хорошо вам у нас отдохнуть)))тем более что погодка уже налаживается))

Красивая, такая жизнерадостная, умница, так держать. Красотулька!!!

Да, желания сбываются

Худышка такая, хорошо вам провести время в родных краях

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способ противостоять коронавирусу.