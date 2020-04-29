Мечты сбываются своеобразно: Вика из НеАнгелов столкнулась с проблемой на карантине

Певица уехала на изоляцию к родным в Харьков
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы уехала в начале карантина в родной Харьков, где и проводит время на самоизоляции в окружении семьи. При этом певица вовсе не скучает и делится позитивом с поклонниками - артистка устраивает зажигательные танцы, делает атмосферные фотосеты на природе и делится полезными советами. Однако, как призналась девушка, из-за того, что карантин затянулся, она столкнулась с неожиданной проблемой.
На своей странице в Instagram Вика опубликовала эффектные кадры, сделанные на улицах пустынного Харькова. Певица позировала в стильном спортивном аутфите - серых штанах, полосатой сине-черной футболке, а также белой ветровке и черных кедах.
Звезда поделилась, что не планировала оставаться там так долго, а потому взяла только теплые вещи - а ведь в Украину наконец пришло настоящее тепло.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Так получилось, что я прыгнула, буквально, в последний вагон и уехала на карантин в Харьков. Думала на две недели, в итоге второй месяц пошёл....Если сказать откровенно, то я давно мечтала снова пожить в родном городе, но понимала, что с моим графиком это невозможно. Как видите, мечты сбываются, правда весьма своеобразно. Завтра уже жара наступает, а я с собой брала только тёплые вещи. Порекомендуйте где купить что то онлайн - платьица, футболочки, спортивные костюмчики?" - написала Смеюха.
В комментариях фолловеры восхищаются фигурой и стилем артистки и советуют ей, где можно немного прибарахлиться.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способ противостоять коронавирусу.