Мечтательная Катя Осадчая очаровала стильным повседневным луком в Одессе

Ведущая с мужем и сыном проводит время у моря в Одессе
Известная телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и их двухлетним сыночком Иваном отправились в Одессу, где уже несколько дней наслаждаются отдыхом у моря и веселым времяпрепровождением. Кроме того, звездная пара посещает показы фильмов в рамках 10-го Одесского кинофестиваля, который продлится до 20 июля.
Катя успевает уделять время малышу и с удовольствием делится с поклонниками милыми совместными кадрами с Ваней, а также восхищает своими стильными и эффектными образами. На крайнем фото ведущая показала летний повседневный лук, который выглядит очень удобным и при этом ультрамодным.
Осадчая запечатлена на балконе их отельного номера, она опирается на перила и мечтательно смотрит на море. На теледиве - укороченные джинсы с высокой талией, заправленная в них светлая рубашка и белые кроссовки. Волосы она оставила распущенными, и всем своим видом демонстрирует расслабленность, при этом выглядит очень стильно.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Море #onelove #одеса", - лаконично подписала снимок Катя.
Фолловеры засыпали любимую ведущую "Светской жизни" комплиментами, восхищаясь ее красотой, стройностью и модным аутфитом.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая растрогала уникальным кадром счастливого детства 2-летнего сына Ивана из Одессы.
Ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах.
Также Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Нетой Барзилай.