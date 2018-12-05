"Мечтала стать балериной": Алина Гросу примерила необычный образ

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Снимки получились очень чувственными

Известная украинская певица Алина Гросу, которая сделала интригующее заявление, порадовала поклонников новыми снимками. На своей странице в Instagram артистка опубликовала нежные и в то же время чувственные фотографии.

На них Алина запечатлена в необычном для себя образе балерины. Гросу позировала в полосатой кофточке, белой пачке и красных туфлях на шпильке. Образ дополняли красный чокер на шее и помада такого же цвета.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Как призналась певица, в детстве она мечтала именно об этой профессии.

"В детстве я мечтала еще стать балериной, мне даже сны снились, где я в пачке. Но какая из меня балерина, хоть на все шпагаты сажусь, попа вниз тянет оставим это дело Волочковой:) Помню, мама мне в пятом классе купила пуанты и ту самую пачку черного лебедя... и я в таком виде заявилась на физ-ру в школе, чтоб показать какая я грациозная, как же все с меня ржали, позор века, а учитель спросил изволю ли я в таком виде в футбол играть... на этом моя карьера закончилась", - иронично поделилась Гросу и попросила фолловеров выбрать лучшее фото из трех.

Скриншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Некоторые пользователи сети затруднились с выбором, отметив, что певица отлично получилась на всех снимках и выглядит, как куколка.

"Алиночка, как можно выбирать лучшее фото, если вы на всех фото красивая, и шикарная, и фото не передает всей красоты", - пишет один из фолловеров.

"Куколка", - отметил другой.

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, недавно Алина Гросу выложила ролики в виде переписки, в которых она анонсировала выход нового сингла "Дикая" и сообщила об изменении сценического имени.

"Алины Гросу больше нет! Она осталась в кино. В музыке теперь только GROSU", — сообщила певица.

Ранее Алина Гросу поделилась яркими фото. На них Алина позирует на фоне оранжевого фона в свободном белом платье с оборкой из фиолетового меха на подоле. Дополнила образ исполнительница белыми туфлями на шпильке.

Также Алина Гросу раскрыла причину ухода от Лепса.

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