На Маямщине все так ходят: Влад Яма в стильной шубке устроил модный батл с женой

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном продолжают отдыхать в Майями. Они наслаждаются солнцем, океаном, компаниям друзей, у которых они остановились, а также не забывают о спорте и даже в отпуске выходят на утренние пробежки. Хореограф и шоумен счастлив беззаботно провести время с семьей и даже решился опубликовать фото с подросшим сыночком, причем показал мальчика не со спины, а в профиль. А вот с женой Влад устроил модный батл прямо в торговом центре и предстала перед подписчиками в Instagram в непривычном виде.

Хореограф примерял стильную молочную эко-шубку, а образ дополнил бейсболкой, причем козырьком назад. А вот Лилиана выбрала "леопардовый" мех.

"На Майамщині так вбираються. Але хто з нас більш модний, я чи Ліліана Яма? 1 чи 2? Пишіть в коментарях!" - поинтересовался Влад.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Поклонником сложно было определиться и большинство из них не затруднились с ответом, зато лук шоумена все оценили по достоинству. Под постом отметился и коллега Влада по Танцам со звездами, хореограф Франциско Гомес.

Ви обое круті

Ну, вы – смешные

Складний вибір. Якщо чесно,ви обоє наймодніші. Але якщо серйозно,то 1

Ви обоє модні

Поменяйтесь шубками

У вас обох неймовірний смак

Ну конечно же 2 леопард как всегда в моде, лакшери

На стиле

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Яма показал, как рассекает по Майями на красном Ferrari вместе с женой. Пара прокатилась в авто с открытым верхом.