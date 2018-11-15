Пение Матвиенко и откровения Ефросининой: презентация календаря "Щирі. Свята"

Открытие выставки "Щирі. Свята" (коллаж: LITE/РБК-Украина)

Презентацию посетили звездные участницы проекта "Щирі": Нина Матвиенко, Маша Ефросинина, Людмила Барбир, Соломия Мельник и Наталья Галаневич

В Музее Ивана Гончара в Киеве 14 ноября состоялась официальная презентация и открытие тематической выставки в честь запуска третьего благотворительного календаря "Щирі". В этот раз организаторы уникального фотопроекта посвятили календарь народным праздникам и обрядам: Свадьба, Покров, Спас, Троица и др. Все средства от продажи календаря пойдут на реконструкцию Музея Ивана Гончара, который пострадал от подтоплений.

Выставка, во время которой можно увидеть 12 звездных фотографий, продлится до 2 декабря. Вы узнаете 12 историй о праздничных нарядах украинцев столетней давности из разных регионов Украины.

15 украинских звезд примерили аутентичные народные костюмы конца XIX — начала ХХ века. Каждая деталь неповторимых образов отыскивалась в разных уголках Украины, была сохранена и представлена публике в виде благотворительного фотопроекта.

Как прошло открытие выставки и презентация календаря "Щирі. Свята — 2019" (видео: LITE/РБК-Украина; Валентина Балабанова)

На страницах календаря "Щирі. Свята — 2019" народные образы представляют: Тина Кароль, Джамала, Ната Жижченко (ONUKA), Александра Зарицкая (KAZKA), Соломия Мельник и Наталья Галаневич (Dakh Daughters), Нина Митрофановна Матвиенко, телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Марина Кухар, Григорий и Кристина Решетники вместе с детьми, балерина Екатерина Кухар.

Отметим, что проект "Щірі" впервые заявил о себе еще в 2014 году, когда украинские звезды демонстрировали богатство и разнообразие украинских костюмов. В 2016 году свет увидела вторая часть проекта — "Щирі. Спадщина". И вот 2019 год пройдет под покровительством праздников и обрядов.

Детали уникальных народных костюмов, представленных на выставке "Щирі. Свята" (фото: LITE/РБК-Украина)

Нина Матвиенко: "Зима у меня ассоциируется с колядками"

Нина Митрофановна Матвиенко на презентации выставки "Щирі. Свята — 2019" (фото: LITE/РБК-Украина)

Настоящим украшением презентации выставки "Щирі. Свята" было выступление Народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко.

Вместе с детским фольклорным ансамблем "Орели" артистка представляет в календаре праздник Николая, который в украинской традиции предстает Чудотворцем, он творит чудеса и помогает бедным и больным. Организаторы выставки отмечают, что важным атрибутом праздника были пряники — "панянки". Для мальчиков выпекали коня со всадником, а девочкам — пряник в виде "панянки" в сапожках и с кудрями.

Нина Митрофановна также спела перед гостями выставки (фото: LITE/РБК-Украина)

Наиболее интересный элемент образа Матвиенко — кожух, вышитый шерстяными нитками (гарусом).

"У меня такого кожуха не было, был у отца (ред. — Нина Митрофановна родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области). Кожух символизировал значимость, богатство мужчины и семьи. Не все могли позволить себе кожух. Поскольку в селе выделкой занимался один человек, пошить всем было тяжело", — вспоминает Нина Матвиенко.

Нина Митрофановна отметила, что кожух, который она примерила во время съемки, был очень тяжелый.

"Он очень тяжелый. Но съемка проходила недолго. Нам дольше макияж наносили, чем фотографировали. Да и посмотрите на этих очаровательных девочек! Вместе с ними я забывала обо всем", — улыбается Народная артистка Украины.

Нина Матвиенко и детский фольклорный ансамбль "Орели"; Николая (фото: LITE/РБК-Украина)

"На мне еще было коралловое ожерелье, дукач. А бусы — это богатство. Чтобы получить одно такое ожерелье, продавалась корова. А корова — это кормилица всей семьи, ее берегли за любые деньги", — объясняет Нина Матвиенко.

"Зима у меня ассоциируется с колядками. Помню, как уже в Киеве с друзьями ходила колядовать по всем писателям, поэтах, композиторах — это была большая честь. Моя юность... Детство, конечно! На катках мы летели, это моя школа. Также помню, как была еще маленькой, зимой наметало огромные сугробы снега и мужчины выкапывали в них тоннели от дома к дому. И мы, дети, бегали по тоннелям. Также зима — это что-то холодное, когда не пускали на улицу, потому что не во что обуться (ред. — в семье Матвиенко было 11 детей). Кто первый встал — того и сапоги. Как в поговорке: Хто перший встав, той штани вбрав", — вспоминает Нина Митрофановна.

Маша Ефросинина: "Ты будто прикасается к чьей-то истории и тебя туда допускают на несколько минут... У этих костюмов своя жизнь"

Маша Ефросинина в образе невесты Ивано-Франковской области, Коломыйского р-ну, с. Корнич, Покутье, нач. ХХ ст. На телеведущей: рубашка из домотканного полотна, вышита шерстяными нитками; поясной наряд — "опинка"; тканая попружка; кептар "с ркаками", украшенный шерстяными шнурами и аппликацией из кожи; стеклянные "писаные пацьорки", згарда из серебряных монет, жемчуг; свадебный венок из дутых стеклянных бусинок, цветов (фото: LITE/РБК-Украина)

Открытие выставки "Щирі. Свята" посетила также одна еще одна из звездных участниц проекта Маша Ефросинина. Телеведущая уже в третий раз принимает участие в проекте "Щирі", в этот раз ей достался образ невесты Ивано-Франковской области.

"Все три года, которые существует проект "Щирі", меня всегда снимают по пояс. Но самое интересное, что вниз я одета по всем правилам, кроме, пожалуй, обуви — ее вообще не было. На мне была юбка, плахта, обмотки — все по правилам. Второе, что меня радует, — это когда люди, которые несут ответственность за эти костюмы, они заботятся только о костюмах. То есть ты будешь стоять столько, сколько нужно, чтобы они на тебе сидели аутентично. Организаторы следили чтобы было столько бус, сколько надо по правилам. Например, без кептаря образ выглядел бы красивее и моднее. Но здесь ни о каком "фэшне" вообще речь не идет. Здесь воспроизведение настоящего украинского наряда", — комментирует LITE/РБК-Украина Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина на открытии выставки и презентации календаря "Щирі. Свята — 2019" (фото: LITE/РБК-Украина)

Ведущая отметила, что для нее участие в проекте "Щирі" — это что-то действительно откровенное и духовное.

"Каждый день я могла бы носить вышиванку. Такой жилет (ред. — кептар) можно на какие-то особытия надевать... У меня как-то спросили, могла бы я так одеться на Неделю моды, эпатировать в таком виде. Дело в том, что я к этому проекту отношусь как к чему-то духовному и очень откровенному, этим не эпатируют, как-то даже не по себе, не хочется. Наоборот, все такие осторожные, тихие, целомудренные в этом. Мне это нравится, будто прикасаешься к чьей-то истории и тебя туда допускают на на несколько минут. А потом иди живи своей жизнью, потому что у этих костюмов своя жизнь. На меня это очень огромное впечатление производило", — делится эмоциями Ефросинина.

Кстати, во время презентации каждая девушка могла примерить свадебный венок, в котором позировала Ефросинина (фото: LITE/РБК-Украина)

Людмила Барбир: "Иногда не могла поверить, что это наши костюмы — настолько богатые, яркие"

Еще одна звездная участница, с которой нам удалось пообщаться, — телеведущая "Сніданку з 1+1"" Людмила Барбир. Вместе со своим коллегой Русланом Сеничкиным она примеряла наряды Сумской области, нач. ХХ ст. Праздник — Троица. Отметим, что за неделю перед Троицей (Зеленые праздники) жилище украшали травами и камышом, чтобы привлечь добрых духов и отпугнуть злых.

Телеведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин. Праздник — Троица (фото: LITE/РБК-Украина)

"Это мой первый подобный опыт, хотя до этого у меня было много фотосессий в гуцульском костюме, потому что я сама гуцулка... Надо ценить свое, надо знать, что у нас есть не только прекрасные места, люди, история, а еще и шикарные костюмы. Я раньше думала, что такие яркие костюмы были только на Гуцульщине или Полтавщине. А когда я приняла участие в этой съемке и видела другие образы, то иногда не могла поверить, что это наши костюмы – настолько богатые, яркие, настолько красивые", — делится эмоциями Людмила Барбир.

Телеведущая Людмила Барбир (фото: LITE/РБК-Украина)

По словам телеведущей, ей больше всего в образе понравились "коралі" (коралловые бусы).

"Это 4,5 кг на груди, я носила их где-то три часа подряд — я очень устала! Я не знаю, как девушки в то время их носили. Также уникальный крест "Яблочный спас", инкрустированный стекляшками. Дукач, венок из бумажных цветов... И рубашки у нас уникальные с Русланом. Это рубашки действительно пары, уникальная вышивка — одинаковая и у мужа, и у жены", — рассказывает в комментарии LITE Людмила Барбир.

Календарь "Щирі. Свята — 2019": другие участники проекта

Джамала, праздник — свадьба. Черкасская область, нач. ХХ ст. (фото: LITE/РБК-Украина)

Наряд, в котором позировала Джамала. Свадебный венок из шерстяных помпонов, бумажных цветов и стеклянных бусинок; жаккардовые ленты. Ожерелье коралловое, стеклянное дутое, серебряный дукач с бантом (фото: LITE/РБК-Украина)

Екатерина Кухар, праздник — свадьба. Львовская область, г. Городок. Ополье. Кон. XIX — нач. ХХ ст. (фото: LITE/РБК-Украина)

Тина Кароль, праздник — Спас, символизирует окончание лета. Наряд: Ивано-Франковская обл., Косовский р-н, с. Космач (фото: LITE/РБК-Украина)

Соломия Мельник и Наталья Галаневич (Dakh Daughters), праздник — Сорок Святых, Киевская область. В этот день прилетают первенцы весны — жаворонки. Женщины пекут из теста птичек и разносят по домам (фото: LITE/РБК-Украина)

Ната Жижченко/ ONUKA (праздник — свадьба), Александра Зарицкая/ KAZKA (свадьба), Марина Кухар (Пасха), Соломия Мельник и Наталья Галаневич (Dakh Daughters, Сорок Святых), Григорий и Кристина Решетники вместе с детьми (Покрова Пресвятой Богородицы). Фото: LITE/РБК-Украина

Календарь "Щирі. Свята — 2019"

Заказать календарь можно тут. Стоимость: большой настенный — 600 грн; маленький настольный — 350 грн.

Экспозиция продлится в Музее Ивана Гончара в Киеве (вул. Лаврская, 19) с 14 ноября по 02 декабря 2018 года.

График работы: 10:00-17:30. Выходной: понедельник.

Как прошла презентация календаря "Щирі. Свята — 2019" (фото: LITE/РБК-Украина)