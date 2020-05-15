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МастерШеф. Профессионалы-2: участники строят рестораны и кормят друзей судей

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 13:29
МастерШеф. Профессионалы-2: участники строят рестораны и кормят друзей судей
Фото: СТБ

Участников кулинарного ТВ-проекта ждет непростое испытание

Шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» на телеканале СТБ помогает участникам не только смотреть на блюда под другим углом, но и повышать предпринимательские и стратегические навыки. Уже в эту субботу 16 мая в 19:00 участники построят собственные рестораны!

«Каждой команду нужно построить свой собственный ресторан с концепцией и авторским меню. Когда рестораны будут готовы, мы с Эктор, Олей и нашими близкими друзьями, которые хорошо знаются на ресторанном бизнесе, станем гостями их заведений. Блюда будут в формате сет-меню», - комментирует Владимир Ярославский.

Две команды уже закупили в строительном магазине весь необходимый инвентарь для будущих ресторанов. В двенадцатом выпуске участники будут воплощать свои концепции в реальность. За несколько часов им нужно построить ресторан и приготовить блюда для гостей. Синяя команда работает в рыбном ресторане, красная погрузит всех в лесные чащи.

Роза из свеклы, десерт в виде камня, сорбет из шампанского, овощной шот, а кто-то попытается сделать даже молекулярную кухню. Какая команда победит – лесная или морская – узнаем уже в субботу 16 мая в 19:00 на телеканале СТБ.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины СТБтв-шоуМастерШеф
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