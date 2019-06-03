Массаж и поцелуй: Леся Никитюк засветилась в гримерке с популярным певцом

Леся Никитюк (facebook.com/Леся Никитюк)

Теледива наградила молодого человека поцелуем

Популярна ведущая и шоувумен Леся Никитюк успевает буквально все – сейчас она активно снимается для нового сезона шоу "Хто зверху?" и насыщенно проводит досуг, ведь теледива не любит сидеть на одном месте, она всегда привыкла быть в гуще событий. Так, викенд Лели Ле провела в солнечной Одессе, где успела полакомиться креветками, сходить на пляж и поплавать с дельфинами, а уже в 6 утра в понедельник она приехала на "Новый канал" ради съемок очередного выпуска программы. Об этом Леся рассказала в IntaStories, а также показала своего звездного гостя, который даже сделал ведущей массаж.

Традиционно Леди Ле похвасталась "образом дня" (эта "рубрика" стала уже привычной для подписчиков знаменитости, ведь она с удовольствием делится с ними кадрами повседневных луков). Звезда покрасовалась в белом коротком платье с мелким цветочным принтом и длинными рукавами –"фонариками". Наряд лишь подчеркнул стройные формы знаменитости.

Кроме того, Леся представила поклонникам своего гостя. В гримерку к ней зашел певец и участник конкурса "Евровидение 2018" от Украины Mеlovin (Костя Бочаров).

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пришел ко мне этот прекрасный мужчина и захотел мне сделать массаж. Я говорю: "Мэл, нельзя. Сейчас твоя большая аудитория будет мне писать: "Леся, что ты делаешь с ним, что он это делает для тебя". Если ты ведущая на "Новом канале", то он придет и обязательно сделает тебе массаж", - обратилась Леди Ле в камеру.

Леся Никитюк и Mеlovin (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Все же Mеlovin решился размять звезде воротниковую зону и плечи, а она, в свою очередь, одарила его за это поцелуем в щеку.

Леся Никитюк и Mеlovin (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк похвасталась стильным платьем из маминого шкаф, которое она собралась перешить и носить сама. Леди Ле отметила, что вещи из родительского гардероба сейчас снова оказались на пике популярности, поэтому стоит присмотреться к ним внимательнее.