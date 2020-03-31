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В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 12:32
В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая в период каратина ездит на съемки своей программы

Катя Осадчая строго придерживается карантина, к чему призывает всех своих поклонников. Дома с мужем Юрием Горбуновым они придумали для трехлетнего сына Ивана массу увлекательных развивающих игр и поделились полезным списком с родителями маленьких непосед. Но работу никто не отменял, поэтому теледиве приходится периодически выезжать на съемки и менять уютную домашнюю одежду на вечерние наряды, в которых она привыкла блистать в кадре.

На свежем фото Катя показала, как проходят ее рабочие будни в период карантина. Так, она позирует в коридоре студии родного канала в медецинской маске и в двухслойном вечернем наряде – блестящий длинный верх оттенка эклектик с подолом в виде бахромы, низ – темно-синее мини, открывающее ножки звезды. Обувь – черные открытые босоножки на высоком каблуке. Прическу украшает трендовый аксессуар – обруч.

"Робочий день", – коротко подписала селфи ведущая, добавив пару хэштегов #карантинніреаліі #світськежиття.

В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе

В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также она опубликовала в instastories несколько рабочих снимков и даже показала аппарат для дезинфекции студии, ведь безопасность съемочной команды – прежде всего. "Съемки по расписанию", - подписала она одно из фото.

В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили наряд ведущей и начали задавать ей вопросы об организации съемочного процесса в период карантина.

  • Дуже гарна сукня
  • Ой, Катю, які ж в тебе вбрання красиві!
  • А інтерв’ю теж в масках?
  • А окуляри та рукавички?
  • Ви така гарна
  • Под маской харизму не спрячешь! Очень эффектный образ. Берегите себя!

Скриншот комментариев

Ранее Катя показала забавное домашнее фото с огромным плюшевым медведем в обнимку. "Мамам на карантині вигадувати собі пригоди не треба. кщо вам сумно, в вас просто немає вдома дітей. Сил всім мамам і натхнення", - оставила она пожелание родителям маленьких непосед.

В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе

В маске и вечернем платье: Катя Осадчая приоткрыла тайну каратинных будней на работе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили поклонников нежным и расслабленным домашним селфи.

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Новости Украины Катя Осадчая
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