В маске и без макияжа: Ольга Сумская показала свое утро на карантине

Актриса отправилась на прогулку с собакой, придерживаясь правил безопасности
Знаменитая актриса Ольга Сумская успела в начале марта побывать в гостях у старшей дочери Антонины, которая сейчас беременна вторым ребенком. Мама с дочкой отлично провели время и даже провели бьюти-эксперимент, который сняли на видео для поклонников. Однако сейчас звезда, как и все остальные, придерживается режима карантина и остается дома. На своей странице в Instagram артистка показала свой карантинный лук и типичное утро на изоляции.
Сначала Ольга выложила снимок, на котором она запечатлена в розовом худи с капюшоном и маске в тон наряду, при этом без макияжа на лице. После чего показала видео утренней прогулки со своей собакой Жасмин - на этот раз актриса была в желтой кофте и синей жилетке, а также кепке и очках. Вместе с собакой она даже устроила небольшую пробежку, чтобы размяться.
В конце Сумская показала обязательную процедуру после прогулки на улице - мытье лап. Также звезда предложила интересный лайфхак - мыть хозяйственным мылом не только руки, но и ноздри.
"Вранішнє карантинне..Маска, дезинфектор, рукавички в кишені! Одягаю у ліфті і магазині! А як у вас?" - поделилась Ольга.
Видео: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Фолловеры принялись восхищаться стильным карантинолуком знаменитости и отмечать, что берут с нее пример.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, ранее Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца.