ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маша Полякова в платье с прозрачной юбкой раскрыла секрет своих удачных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 17:32
Маша Полякова в платье с прозрачной юбкой раскрыла секрет своих удачных фото
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка позировала на надувном матраце-фламинго

Маша Полякова вместе с родителями, мамой-певицей Олей Поляковой, папой-бизнесменом Вадимом Поляковым и сестрой Алисой отдыхает в Майами. 15-летняя девушка успела посетить детский праздник юной блогерши Насти вместе с детьми Филиппа Киркорова Аллой-Викторией и Мартином, а также побывать за кулисами Cirque du Soleil. Дочь Поляковой решила показать красочные фото, сделанные на закате и приоткрыть завесу тайны удачных и эффектных снимков.

Девушка позирует верхом на надувном матраце в виде фламинго. На ней – черное трикотажное удобное платье с прозрачным подолом юбки и светлые кроссовки. Волосы собраны в трендовую в этом сезоне прическу "мальвина", несколько прядей выпущены на лицо, а в ушах – массивные модные золотистые серьги. Девушка показала целую палитру эмоций – Маша веселится и куражится.

Она раскрыла тайну своих удачных фото и подписала кадры: "Вот как я делаю все свои фото".

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики дочери певицы не оставили ее без комплиментов в комментариях. Девушке в который раз сообщили о ее разительномсходстве со знаменитой мамой.

  • Так похожа на свою маму. Вот только цвет волос не тот, а так лицо как две капли воды
  • Красивая!
  • Маша красотка
  • На второй фотке очень на маму похожа
  • Ля яка шикарна дівчина
  • Отлично
  • Тут просто без слов! Невероятно-красивая
  • Маша, ты супер
  • Пчелка в деле
  • Очень красивая
  • Классная

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Полякова обескуражила сеть "взрослым" фото в бикини. Мама девушки заступилась за нее в комментариях. Снимок был сделан на пляже в Мексике, а фоном послужил бескрайний океан.

Дочь Оли Поляковой в топе похвасталась точеной фигурой и идеальным прессом Ждет ее моделинг: подросшая младшая дочь Оли Поляковой покорила сеть
Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь