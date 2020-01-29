Маша Полякова в сукні з прозорою спідницею розкрила секрет своїх вдалих фото

Дівчина позувала з надувним матрацом-фламінго
Маша Полякова разом з батьками, мамою-співачкою Олею Поляковою, татом-бізнесменом Вадимом Поляковим і сестрою Алісою відпочиває в Маямі. 15-річна дівчина встигла відвідати дитяче свято юної блогерши Насті разом з дітьми Філіпа Кіркорова Аллою-Вікторією і Мартіном, а також побувати за лаштунками Cirque du Soleil. Дочка Полякової вирішила показати барвисті фото, зроблені на заході і відкрити завісу таємниці вдалих і ефектних знімків.
Дівчина позує верхи на надувному матраці у вигляді фламінго. На ній – чорне трикотажне зручне платті з прозорим подолом і світлі кросівки. Волосся зібране в трендову в цьому сезоні зачіску "мальвіна", кілька локонів випущені на обличчя, а у вухах – масивні модні золотисті сережки. Дівчина показала цілу палітру емоцій – Маша веселиться і кумедно позує перел камерою.
Вона розкрила таємницю своїх вдалих світлин і підписала кадри: "Ось як я роблю всі свої фото".
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Підписники дочки співачки не залишили її без компліментів в коментарях. Дівчині вкотре повідомили про її разючу схожість зі знаменитою мамою.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Маша Полякова збентежила мережу "дорослим" фото в бікіні. Мама дівчини заступилася за неї в коментарях. Знімок був зроблений на пляжі в Мексиці, а фоном послужив безкрайній океан.