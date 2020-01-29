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Маша Полякова в сукні з прозорою спідницею розкрила секрет своїх вдалих фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2020 - 17:32
Маша Полякова в сукні з прозорою спідницею розкрила секрет своїх вдалих фото
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина позувала з надувним матрацом-фламінго

Маша Полякова разом з батьками, мамою-співачкою Олею Поляковою, татом-бізнесменом Вадимом Поляковим і сестрою Алісою відпочиває в Маямі. 15-річна дівчина встигла відвідати дитяче свято юної блогерши Насті разом з дітьми Філіпа Кіркорова Аллою-Вікторією і Мартіном, а також побувати за лаштунками Cirque du Soleil. Дочка Полякової вирішила показати барвисті фото, зроблені на заході і відкрити завісу таємниці вдалих і ефектних знімків.

Дівчина позує верхи на надувному матраці у вигляді фламінго. На ній – чорне трикотажне зручне платті з прозорим подолом і світлі кросівки. Волосся зібране в трендову в цьому сезоні зачіску "мальвіна", кілька локонів випущені на обличчя, а у вухах – масивні модні золотисті сережки. Дівчина показала цілу палітру емоцій – Маша веселиться і кумедно позує перел камерою.

Вона розкрила таємницю своїх вдалих світлин і підписала кадри: "Ось як я роблю всі свої фото".

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дочки співачки не залишили її без компліментів в коментарях. Дівчині вкотре повідомили про її разючу схожість зі знаменитою мамою.

  • Так схожа на свою маму. От тільки колір волосся не той, а так особа як дві краплі води
  • Красива!
  • Маша красуня
  • На другий фотці дуже на маму схожа
  • Ля яка шикарна дівчина
  • Відмінно
  • Тут просто без слів! Неймовірно красива
  • Маша, ти супер
  • Бджілка у справі
  • Дуже красива
  • Класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Полякова збентежила мережу "дорослим" фото в бікіні. Мама дівчини заступилася за неї в коментарях. Знімок був зроблений на пляжі в Мексиці, а фоном послужив безкрайній океан.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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