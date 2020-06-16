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Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 16:33
Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая всегда начинает утро со стакана теплой воды с медом

Маша Ефросинина в свои 41 прекрасно выглядит и может похвастаться стройной подтянутой фигурой. Однако так было не всегда - в юности телеведущая сильно поправилась и в какой-то момент весила 86 килограммов. Ее похудение было не быстрым и не простым, и сейчас звезда советует всем в первую очередь посетить врачей и проверить здоровье, ведь "здоровый человек полным не бывает". Сейчас артистка придерживается правильного питания, а утро начинает со специальных ритуалов.

Каких именно, Маша решила показать и рассказать в разделе сториз своего Instagram. Для начала она рассекретила свой "чудо-напиток" для пробуждения огранизма и хорошего самочувствия - уже много лет ведущая начинает день со стакана теплой воды с медом.

“Это ритуал, с которого я начинаю свое утро натощак уже много лет — стакан теплой воды и немного меда. И снова сейчас взорвется директ, что “все неправильно, что мед теряет полезные свойства, что мед с утра плохо для инсулина”. Первое, это МОЙ ритуал. Второе — вода теплая, а не горячая. Третье — меда берется немного, чтобы размешать его в воде и выпить. И создать желчегонный эффект. Отток желчи с утра никому не помешает”, — уточняет Ефросинина, готовя при этом напиток.

Видео было опубликовано на Youtube-канале GlamWish.

Также она регулярно использует охлажденные патчи под глаза, чтобы убрать отеки. Звезда признается, что скупает патчи везде, но чаще всего в аптеках в Европе.

“Кладу в холодильник и использую при необходимости”, — пишет Маша.

Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья

Рассказала ведущая и о своем завтраке - обычно он у нее легкий.

К примеру, 16 июня на утренней тарелке артистки нашлось место для овсяных хлопьев, миндального йогурта и чашки свежесваренного кофе.

Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья

Ранее Ефросинина рассказывала, что она против диет, а выступает за здоровое сбалансированное питание. Также она не ест мучное и сладкое, а хлеб употребляет только из твердых сортов пшеницы.

Раскрыла Маша еще один новоприобретенный бьюти лайфхак - недавно она обрезала челку и многие спрашивали об уходе за ней. Ведущая дала действенный совет - использовать сухой шампунь, чтобы освежить прическу.

Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья

Маша Ефросинина раскрыла свои секреты красоты и стройности (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Маша Ефросининакрасота
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