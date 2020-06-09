Хочется кричать: Маша Ефросинина показала уникальные кадры с сестрой и сделала признание

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась снимками из семейных архивов

Маша Ефросинина трепетно и бережно относиться к своей семье и чтит семейные ценности и традиции. Ведущая очень близка с младшей сестрой Лизой, с которой они даже похожи внешне. Хоть близкие люди видятся не так часто, их неразрывная и тесная связь становится ничуть не меньше. Так, сестра Маши, Лиза Ющенко, 9 июня празднует день рождения. Ведущая опубликовала в Intagram видео, состоящее из фото с сестрой, на которых они запечатлены в разные моменты жизни – на светских мероприятиях, семейных встречах, во время любительских и профессиональных фотосетов в большом кругу родных.

"Хочется кричать, как сильно я скучаю по тебе! Люблю тебя! И наши ржаки! С днем рождения, дрыщик", - ласково подписала видео с сестрой ведущая. Лиза ответила Маше под постом: "Спасибо, моя любовь".

Скриншот комментариев

В Instastories Маша показала уникальные детские фото из семейных архивов. На одном из кадров, черно-белом, она с сестрой запечатлены еще совсем маленькими – Маша держит Лизу на плечах, а крошка лишь зпливисто смеется. "Ты же помнишь, кто выпросил тебя у родителей?" - поинтересовалась в шутку теледива.

Маша Ефросинина поделилась редкими фото с сестрой Лизой в день ее рождения (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

"С кем можно ржать и сумасбродничать? С кем одновременно носили беременности и родили сыновей с разницей в полтора месяца? Кого ты никогда не бесишь своей божественной красотой?" - подписывала кадр за кадром с Лизой теледива, показывая эксклюзивные фото из личных альбомов.

Маша Ефросинина опубликовала уникальное детское фото с сестрой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Кто тебя любит до Луны и еще чуть-чуть? Это я", - сделала признание сестре Маша под фото, на котором Лиза целует теледиву в щеку, при этом они обе выглядят ярко и нарядно.

Маша Ефросинина сделала признания сестре Лизе и показала трогательные фото с именинницей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что ранее Маша Ефросинина в легком платье-вишиванке устроила веселье в саду.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite