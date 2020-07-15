Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике и показала своего "хирурга"

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина поделилась секретами, как отлично выглядеть после 40 лет

Маша Ефросинина недавно попала под шквал критики. Известную телеведущую обвинили в том, что она увлеклась пластикой и растеряла свою былую индивидуальность. 41-летняя знаменитость некоторое время терпела нападки хейтеров, но недавно решила все же показать, как "делает" красоту.

Ведущая в instagram-stories даже познакомила подписчиков со своим "пластическим хирургом" и показала фото "до" и "после".

А все дело в одном фото, где Маша запечатлена с ярким макияжем. Ведущая показала снимок и массу комментариев к нему, вроде "Так ты вся сделанная?". Нашлись среди комментаторов и "пластические хирурги", которые наметанным глазом увидели все "процедуры".

Из-за этого фото Машу Ефросинину обвинили в пластике (скрин: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась секретами своей "пластики", которая заключается в правильном уходе и с умом подобранной косметике. А "хирургом" Ефросининой оказалась девушка-визажист, которой Маша доверяет свое лицо.

"Много людей писало, что я потеряла индивидуальность. Поэтому, друзья, настал тот момент, когда пора признаться вам, что это пластика. И прямо сейчас я готова познакомить вас со своим пластическим хирургом, - с улыбкой сказала Маша.

После этого она переместила камеру так, чтобы в кадр попала визажист телеведущей.

Маша без макияжа со своим визажистом (скрин: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина говорит, что макияж - только одна из составляющих процесса перевоплощения. Для удачного фото нужны еще фильтр, свет, ракурс.

Потом знаменитость показала, как выглядит после всех процедур. И финальный результат стал очень похож именно на тот снимок, который и вызвал у фолловеров подозрение в пластике.

"Пластика без боли за полтора часа", - подписала фото Ефросинина.

Маша Ефросинина после работы визажиста (скрин: instagram.com/mashaefrosinina)

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