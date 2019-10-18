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Маша Ефросинина в образе княгини Ольги позабавила веселым танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.10.2019 - 10:31
Маша Ефросинина в образе княгини Ольги позабавила веселым танцем
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая примерила образ легендарной правительницы

Маша Ефросинина восхищает своих поклонников не только цветущим внешним видом и стильными образами, но и превосходным чувством юмора и умением посмеяться над собой. Так, недавно ведущая забавно потроллила хейтеров, которые считают ее слишком худой и высокой называют "вешалкой". Для новой фотосессии она примерила эффектный и необычный образ - артистка перевоплотилась в княгиню Ольгу.

На своей странице в Instagram Маша поделилась видеороликом со съемки. Теледива запечатлена в горчично-желтом платье в пол, а широкий коричневый пояс подчеркнул ее тонкую талию. Дополняют впечатляющий лук длинный белый платок, который прикреплен к старинному головному украшению, и массивное ожерелье на шее.

При этом Ефросинина не смогла сдержаться и станцевала смешной танец на фоне желтого стенда, корча также забавные рожицы.

"Знакомьтесь, Княгиня Ольга! Женщина любящая, но мстительная. За убийство своего мужа, князя Игоря, закопала живьём несколько десятков мужчин, пришедших к ней свататься, и сожгла целый город хитростью - запустила туда голубей, к лапкам которых были привязаны зажигательные смеси. Стала править Русью сама, и неплохо справлялась с 945 по 960 годы. Что вообще зашибись — возведена в ранг святых ..." - поделилась Мария.

Видео: Маша Ефросинина в образе княгини Ольги (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики оценили чувство юмора и эффектный образ ведущей и оставили много восхищенных и шутливых комментариев.

  • будь как Ольга)))
  • Я вас сначала не узнала, потом по танцу все поняла
  • А люди ещё удивляются почему женщин к политике не допускают
  • Зашибись!!! Ещё и святая
  • Настрій ОЛЬГА
  • Такий ранковий пост від Вас і гарний настрій на весь день забезпечений!!
  • Маша, Вы - прекрасна!
  • Правильно, так и надо
  • Да, Ольги они такие
  • Вау!!! Всегда ВАМИ восхищаюсь. Красивая!!! Успешная!!!
  • Спасибо за историю про княгиню Ольгу. Теперь понимаю почему у меня такой характер

Маша Ефросинина в образе княгини Ольги позабавила веселым танцем

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поразила "приватным танцем" в одной ночной рубашке. Таким оригинальным способом она проводит тест одежды своего бренда.

Кстати, ранее Маша Ефросинина разоткровенничалась о венчании с мужем. Телеведущая проговорилась о том, что не против закрепить свои отношения с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым таинством венчания.

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Новости Украины Маша Ефросининаведущая
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