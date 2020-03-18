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Маша Ефросинина наконец призналась, почему Юрий Горбунов называл ее Марго

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 16:31
Маша Ефросинина наконец призналась, почему Юрий Горбунов называл ее Марго
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На развлекательном шоу «СуперИнтуиция» ведущие «Подъема» вспомнили свои утра на Новом канале

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов снова вместе на одной съемочной площадке. Однако на этот раз они встретились не как ведущие, а как звездные гости развлекательного шоу «СуперИнтуиция».

– Я потому и согласился, что мы давно не были вместе в кадре, – признался Горбунов. – Хорошая возможность увидеться и вспомнить прошлое.

А вспомнить, как признаются оба, есть что.

– Мы провели вместе такой большой кусок жизни, – делится Ефросинина. – Я вообще считаю, что «Подъем» выжил столько лет только потому, что мы все время смеялись, как сумасшедшие. Именно это спасало нас от того, что происходило с нами физически. Мы не спали, болели, ссорились, толстели. Но именно смех давал нам силы противостоять всему. И до сих пор у Юры остается это феноменальное чувство юмора. Буквально только что он залетел в мою гримерку и показал, что зарегистрировался в TikTok. А моей дочке заявил: «Если ты не в TikTok, то ты уже старая» (смеется). В этом весь Юра. Ну кто поверит, что в этом году мы будем праздновать его 50-летие.

Маша Ефросинина наконец призналась, почему Юрий Горбунов называл ее Марго

Но, как и у всех, кто проводит много времени вместе, между соведущими бывало недопонимание.

– Юра наотрез отказывался называть меня Машей, – рассказала Новому каналу Ефросинина. – аргументировал, что такого имени в украинском языке нет. Мария мне категорически не нравилось. Поэтому мы сошлись на Марго. И даже недавно, когда писали для моего YouTube-канала «Экзамен», у Юры несколько раз проскочило «Марго» (улыбается).

– Почти каждый день мы встречались в прямом эфире, – говорит Горбунов. – И не важно, где были вчера, как чувствовали себя, сегодня должны были веселить. Поэтому получили на «Подъеме» просто колоссальный опыт.

Удастся ли найти общий язык ведущим «Подъема» после стольких лет «разлуки»? Смотрите уже сегодня, 18 марта, в 19:00 в «СуперИнтуиции» на Новом канале!

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Новости Украины Маша ЕфросининаЮрий Горбунов
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