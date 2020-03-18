Маша Єфросиніна нарешті зізналася, чому Юрій Горбунов називав її Марго

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На розважальному шоу «СуперІнтуїція» ведучі «Підйому» пригадали свої ранки на Новому каналі

Маша Єфросиніна і Юрій Горбунов знову разом на одному знімальному майданчику. Однак на цей раз вони зустрілися не як ведучі, а як зіркові гості розважального шоу «Суперінтуіція».

– Я тому й погодився, що ми давно не були разом у кадрі, – зізнався Горбунов. – Хороша нагода побачитися і згадати минуле.

А згадати, як зізнаються обоє, є що.

– Ми провели разом такий великий шмат життя, – ділиться Єфросініна. – Я взагалі вважаю, що «Підйом» вижив стільки років тільки лише тому, що ми весь час сміялися, як несамовиті. Саме це рятувало нас від того, що відбувалося з нами фізично. Ми не спали, хворіли, сварилися, товстішали. Але саме сміх давав нам сили протистояти всьому. І до сьогодні в Юри залишається це феноменальне почуття гумору. Буквально щойно він залетів у мою гримерку й показав, що зареєструвався у TikTok. А моїй доньці заявив: «Якщо ти не в TikTok, то ти вже стара» (сміється). У цьому весь Юра. І хто повірить, що цього року ми святкуватимемо його 50-річчя.

Але, як і у всіх, хто проводить багато часу разом, між співведучими бували непорозуміння.

– Юра навідріз відмовлявся називати мене Машею, – розповіла Новому каналу Єфросініна. – Аргументував, що такого імені в українській мові немає. А Марія мені категорично не подобалося. Тож ми зійшлися на Марго. І навіть нещодавно, коли писали для мого YouTube-каналу «Екзамен», у Юри кілька разів проскочило «Марго» (усміхається).

– Майже щодня ми зустрічалися у прямому ефірі, – каже Горбунов. – І не важливо, де були вчора, як почувалися, сьогодні мали веселити. Тож отримали на «Підйомі» просто колосальний досвід.

Чи вдасться знайти спільну мову ведучим «Підйому» після стількох років «розлуки»? Дивіться вже сьогодні, 18 березня, о 19:00 у «СуперІнтуїції» на Новому каналі!