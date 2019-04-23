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MARUV призналась, как родители относятся к ее откровенностям на сцене

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 17:31
MARUV призналась, как родители относятся к ее откровенностям на сцене
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица отмечает, что всегда знала и знает, чего хочет

MARUV (Анна Корсун) не зря считается одно из самых провокационных и скандальных исполнительницы украинского шоу-бизнеса. Чего только стоит нашумевшая история с отказом Корсун участвовать в Евровидении 2019. Отметим, что MARUV выиграла Национальный отбор на музыкальный конкурс, но буквально сразу же после победы отказалась ехать в Тель-Авив, мотивируя свой отказ неприемлемыми условиями со стороны организаторов.

Другая "топ-тема", связанная с MARUV, ее выступления в России. Певица открыто дает концерты в Москве и Питере, публикует фото- и видеоотчеты, никак не скрывая концертной деятельности на территории страны-агрессора.

И третий фактор, который играет немаловажную роль в формирования имиджа певицы, - ее откровенные выступления, костюмы и фотосессии. MARUV выступает едва ли не оголенной, в ультра которотких платьях, на огромных каблуках. Ее шоу – однозначно с пометкой 18+. Не так давно MARUV поцеловала девушку прямо на сцене.

А недавно исполнительница призналась, как же ее родители относятся к вызывающему творчеству своей дочери, особенно – к откровенным образам.

По словам MARUV, родители ее не осуждают.

"Нормально. Они достаточно нормально реагируют. Я всегда была ребенком, который знал, что хочет. Вот четко знала, что я хочу, шоколадное мороженое - и все. И они мне просто никогда не мешали в этом. Они принимают то, какая я есть" - говорит певица в комментарии передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Откровенная MARUV

Откровенная MARUV

Откровенная MARUV

Напомним, ранее MARUV похвасталась ультрастильным образом в облегающих велосипедках. певица взобралась на крышу одной из высоток столицы, чтобы сделать яркие фото. 

Также MARUV удивила образом "курочки рябы": вся в коже и лаке

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