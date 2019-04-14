Устроила п*рно: MARUV поцеловала девушку прямо на сцене (фото)

MARUV, по мнению фанатов, во время концерт в Санкт-Петербурге перешла все границы морали
MARUV, которая в клипах и сценических образах часто обыгрывает женскую сексуальность, поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге. Многие фанаты раскритиковали поведение украинской артистки, посчитав ее поступок пропагандой ЛГБТ-сообщества. Провокационные снимки артистка опубликовала в своем Instagram.
Украинская исполнительница MARUV, которая обрела особую популярность благодаря победе в Нацотборе на Евровидение 2019, продолжает активную гастрольную деятельность в России. На этот раз концерт, по мнению зрителей, оказался слишком "горячим". Анна Корсун позволила себе поцеловать девушку из подтанцовки прямо на сцене. Действия артистки вызвали шквал критики в соцсетях.
MARUV поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге (фото: instagram.com/maruvofficial)
Под публикацией фанаты написали:
Напомним, что ранее кислотная MARUV показала новые пикантные фото.
Также мы писали, что буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".
Также сообщалось, что MARUV восхитила фанатов фигурой в нижнем белье (фото).