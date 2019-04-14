Устроила п*рно: MARUV поцеловала девушку прямо на сцене (фото)

MARUV поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV, по мнению фанатов, во время концерт в Санкт-Петербурге перешла все границы морали

MARUV, которая в клипах и сценических образах часто обыгрывает женскую сексуальность, поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге. Многие фанаты раскритиковали поведение украинской артистки, посчитав ее поступок пропагандой ЛГБТ-сообщества. Провокационные снимки артистка опубликовала в своем Instagram.

Украинская исполнительница MARUV, которая обрела особую популярность благодаря победе в Нацотборе на Евровидение 2019, продолжает активную гастрольную деятельность в России. На этот раз концерт, по мнению зрителей, оказался слишком "горячим". Анна Корсун позволила себе поцеловать девушку из подтанцовки прямо на сцене. Действия артистки вызвали шквал критики в соцсетях.

MARUV поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге (фото: instagram.com/maruvofficial)

Под публикацией фанаты написали:

Это уже п*рнуха на сцене)) Девушки, вы немного сбавьте обороты, не переходите грани приличия!

Жесть((

Доминирующая самка хD

Фу, вы что – лесбиянка??? Я была лучшего мнения даже после слов о Крыме.

Помни как говорила Crimea is Ukraine, когда голой жопой трясешь в таком прекрасном Питере. Пустышка, а не артист.

Женщина-огонь.

Глазам больно.

Напомним, что ранее кислотная MARUV показала новые пикантные фото.

Также мы писали, что буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".

Также сообщалось, что MARUV восхитила фанатов фигурой в нижнем белье (фото).