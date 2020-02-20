Маму можно уважать: Слава Каминская призналась, знакомы ли ее дети с новым избранником

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава подчеркивает, что детям нужно показывать и нормальные здоровые отношения

Слава Каминская впервые рассказала о правилах воспитания детей, как пережила развод с Эдгаром Каминским и познакомила ли детей со своим новым избранником. Об этом солистка группы НеАнгелы рассказала эксклюзивно журналистам программы «ЖВЛ». Слава уверяет - дети это лучшее, что произошло в ее жизни. Обе беременности артистка провела на работе и до последнего давала концерты и снималась в клипах. После обоих родов певица уже через 2 недели возвращалась на сцену.

Слава - мама лояльная, запретов у нее почти нет, она уверена, что все должно быть дозировано. Например, пятилетний Леон с помощью планшета изучает иностранные языки. И часто счастливая мама корит себя за то, что уделяет детям мало внимания. «Лаура заходит в комнату и говорит: «Мама, а почему ты спишь?», А мама четверо суток каталась по разным городам, спала в автобусе, и ей хочется просто поспать в постели, чтобы меня никто не трогал», - делится певица.

Дети Славы Каминской - Леонард и Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка призналась, что дочь Лаура во всем на нее хочет быть похожей и у нее уже даже есть собственный микрофон. Однако Слава не хочет, чтобы девочка шла по ее стопам: «Я не хочу, чтобы она была певицей. Это тяжелый труд, хотя всем кажется, что ты ничего не делаешь. А это такая энергетика, иногда хейта столько, что для психики это довольно трудно. Кстати, Леон тоже сказал, что хочет быть певцом. У них обоих безупречный слух». Также Слава призналась, что постоянно балует детей, хотя и понимает, что это не совсем правильно. «Я не могу ничего с этим поделать. У меня этого всего не было в детстве, и я стараюсь это как-то компенсировать», - говорит артистка.

Однако если раньше Слава любила отдыхать с друзьями, то теперь у нее в приоритете - дети. Вместо шумной вечеринки, она выбирает тихий семейный вечер с самыми важнейшими для нее людьми, тем более после того, как летом 2019-го брак артистки с пластическим хирургом Эдгаром Каминским распался. Эдгар с детьми видится и обычно они живут у бывшей свекрови певицы. С новой избранницей отца Леон и Лаура уже познакомились. На вопрос, знакома ли сама Слава с ней, артистка отвечает: «Мы с ней не знакомы». Но певица не собирается препятствовать общению детей с девушкой отца. Детей бывшие супруги не делили, Слава уверена - они должны оставаться с мамой. Артистка призналась, что Эдгар не платит алименты: «Мне безумно жаль, что у нас почему-то в законодательстве прописано, что все пополам, но тянут на себе обычно все мамы. Я не подавала на алименты, денег он мне на детей не дает. Платит за садик. Спасибо за это».

Отец Славы с внуками (фото: instagram.com/babaslavka)

На вопрос о том, есть ли у Славы сейчас мужчина и знаком ли он с детьми ответила: «Да. Конечно они знакомы, дети же живут с мамой. Нужно показывать им, что есть и нормальные отношения, маму можно любить, ценить и уважать».

Откровенная Слава Каминская

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