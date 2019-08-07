Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журнала

Ева Лонгория знает, как приятно удивить многочисленных поклонников. Достаточно подчеркнуть свою яркую внешность очередным роскошным нарядом. В этот раз 44-летняя красавица, кажется, превзошла саму себя. Она выбрала для выхода в свет платье терракотового цвета с белыми вставками от австралийского модельера Toni Maticevski. С оборками, свободно спадающими складками, тонким поясом на талии и открытой спиной, оно сделало образ Евы нежным и женственным. Дополнили его высокая укладка и яркий макияж. Выглядела она стильно и ярко, чем сразу же заслужила массу приятных слов от своим подписчиков.

Ева просто засыпала сеть роскошными образами (фото: instagram.com/evalongoria)

Но в перерывах между светскими раутами и премьерами Лонгория успевает заниматься своим любимым делом – материнством. Именно так она назвала она материнство известному журналу Parents Latina Magazine. На обложке она предстала вместе с любимым сыном Санти. Ева примерила свободную белую блузу и брюки такого же оттенка. Дополняет образ укладка легкой волной и яркий макияж. Малыш также примерил белую футболку, а потому выглядит под стать своей стильной маме. Улыбчивые и довольные, они просто сияют!

Новая обложка Евы и малыша Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

"Делюсь сразу двумя любимыми вещами: быть матерью и быть латиной! Не забудьте купить свою копию Parents Latina, чтобы прочитать мое интервью и увидеть красивые фотографии малыша Санти", – добавила Ева забавную подпись. Фолловеры просто засыпали актрису и ее годовалого сына комплиментами.

Санти буквально с первых дней жизни (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, Ева часто признается, что материнство полностью изменило ее жизнь. А прошедший год и вовсе стал самым счастливым годом в ее жизни. Несмотря на то что ей было нелегко совмещать беременность с многочисленными проектами, она не стала уходить от работы, хотя и пересмотрела свой график.

Санти – любимчик всей семьи (фото: instagram.com/evalongoria)

Но уже вскоре после родов она вновь блистала на съемочных площадках и светских ивентах, только теперь – с Санти. Так что малыш буквально с первых дней жизни красуется перед публикой и привык к вниманию. И его улыбчивость и открытость явно намекают, что подрастает настоящая звезда!