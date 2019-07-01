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Мамин защитник: Маша Ефросинина умилила забавным видео с сыночком


Сын телеведущей мечтает стать полицейским

Ранее известная телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина уже рассказывала, что ее 4-летный сын Александр мечтает стать полицейским, когда вырастет. Судя по новому видео в Instagram артистки, пока что план мальчика остался неизменным. Более того - он открыл способ, как можно стать сильным и смелым и, соответственно, отличным служителем закона.

На милом и забавном видео Саша увлеченно ест мороженое и рассказывает, что нужно употреблять его каждый день, чтобы быть сильным. Он также уверяет, что будет защищать маму, когда станет "полицейским дядей".

"Прекрасный план, сынок", - говорит в конце Ефросинина.

Видео: сын Маши Ефросининой Саша (instagram.com/mashaefrosinina)

"Значит, план, такой: #МойАлександр ответственно топчет морожко каждый день — исключительно с целью стать отважным полицейским! Также этот мужчина заявляет, что маму будет обязательно держать в участке, или, желательно, за ручку во время сложных операций по отлову преступников! #важнаябеседа #полицейскийСаса", - прокомментировала очаровательный ролик ведущая.

Фото: Маша Ефросинина с сыном Сашей (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики Маши поспешили оставить множество умиленных отзывов о таком замечательном мамином защитнике.

  • Мамочкин сладусик
  • Какой он нереально клёвый
  • Маша, какие же мальчишки кайфовые, а это созвездие родинок на щечке
  • Какой замечательный ребёнок)
  • Классный мальчишка
  • Секрет раскрыт! Это нужно включить в тесты на экзамен при поступлении в полицию! "Кушал ли ты мороженое каждый день?"
  • Такой интересный ваш Сашуня. Машенька, вам очень повезло
  • Я считаю это прекрасно! Ваш Саша целеустремленный и уверенный в себе маленький мужчина. Так держать 
  • Какой он милый)))
  • С такими полицейскими хоть спокойно поживем
  • Мама молодчинка, одобряет выбор сына
  • С детства усиленно стремится к цели. Это ОЧЕНЬ хорошо
  • Маша, Саша что-то знает, он уже сейчас знает, маму надо в участок
  • Супер сын
 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина назвала забавный способ узнать, в какой ты форме. В этом вам поможет детская качелька.

Ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе. 

А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком Сашей. Поклонники ведущей оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.

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