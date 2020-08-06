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Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Четверг 06 августа 2020 19:20
Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса
Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девочка примерила платье из новой коллекции

Виктория Бекхэм нашла отличный способ рекламировать свои новинки – она демонстрирует их сама, а также с помощью членов семьи. В этот раз наряд, созданный для новой коллекции, примерила 9-летняя дочь иконы стиля – Харпер Севен. Девочка надела длинное платье с цветочным принтом, длинными рукавами-фонариками, воротничком и пышной юбкой. Харпер позирует в компании женщины, которая шила платье. «Любимый принт Харпер в этом сезоне! Моя мини-я и Рут (которая сделала платье) на финальной примерке перед шоу», – подписала фото Виктория.

Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкусаМамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкусаХарпер Севен в новом платье (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Подписчики известной бизнесвумен оценили фото юной красавицы на множество лайков и тысячи комментариев. Большинство из них сошлись во мнении, что девочка обладает редкой красотой, соединив лучшие черты знаменитых родителей, а также редким чувством вкуса. Но были и те, кто посчитал, что наряд совершенно не идет 9-летнему ребенку, делая ее зрительно намного старше своих лет.

  • Харпер мини абсолютно восхитительна!
  • Оно выглядит слишком «взрослым» для нее
  • Прекрасная Харпер и прекрасное платье
  • Оно сделало ее сильно взрослой
  • Ох, так мило!
  • Самая красивая маленькая девочка в моих глазах навсегда! Ты моя девочка-мечта, Харпер. Люблю тебя всегда
  • У нее действительно отличный вкус
  • Я люблю этого прекрасного обожаемого ребенка! Так шикарно
  • Так красиво, этот принт просто прекрасен
  • Что за маленькая красотка!
  • Она растет так быстро и становится действительно прекрасной леди
  • И это платье для ребенка? Учтите, что она все еще ребенок

Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория показала, как Херпер отправилась на шопинг вместе со старшим братом – Бруклином, а также его невестой Николой. Для прогулки девочка надела белое платье длиной чуть ниже колен, которое дополнила светлой курткой и белыми кедами.

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