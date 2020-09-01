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Мамина копия: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-именинника

Вторник 01 сентября 2020 18:20
Мамина копия: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-именинника
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Звезда поздравила Ромео с 18-летием

1-го сентября в знаменитой на весь мир семье Бекхэмов праздник: свой день рождения отмечает второй сын пары, Ромео. В честь такого события Виктория сделала трогательный пост, в котором собрала массу архивных кадров сына. Забавный ролик, где Ромео предстал еще совсем малышом, в компании родителей, а также братьев и сестер, признанная икона стиля подписала нежно и с любовью. «С 18-летием, @romeobeckham... Мы не могли бы гордиться больше тем молодым человеком, которым ты стал. Ты прекрасен внутри и снаружи, и мы так тебя любим. Самая милая, самая добрая душа, наше все. Так много поцелуев от всех нас», – написала счастливая мамочка.

Ролик в честь дня рождения сына (видео: instagram.com/victoriabeckham)

«Я люблю тебя, мама», – ответил Ромео Виктории. А другие подписчики принялись обсуждать, как заметно вырос парень и каким красавцем он стал. Многие также пришли к выводу, что сын очень похож на свою знаменитую маму, буквально ее «близнец».

Мамина копия: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-именинникаВиктория обожает всех своих детей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дэвид Бекхэм также постарался выразить уже взрослому сыну свою безграничную любовь. «Счастливого 18-го числа моему маленькому человечку (или уже не такому и маленькому). Ты превратился в самого красивого человека, и, как ты сам говоришь (наконец, мужчина). Мы любим тебя очень сильно, никогда не останавливайся в достижении своих мечт и целей. Это шоу с первого дня в моих объятиях с песней, с которой ты родился, до нашего последнего момента, когда да, мне пришлось наконец признать, что мой сын выше меня. С Днем Рождения, дружище!», – написал экс-футболист под роликом, который также состоит из самых трогательных моментов жизни Ромео.

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