"Томный взгляд от мамы": Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала фото с девочкой на фоне новогодней елки

Известная певица Светлана Лобода, которая на днях взбудоражила сеть полуобнаженным странным фото, показала старшую дочь Еву. Соотвествующим снимком звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

Артистка вместе с девочкой позирует на фоне украшенной елки с множеством игрушек. Позврослевшая красавица мечтательно смотрит в камеру, а ее знаменитая мама выглядывае из-за плеча.

"Мамочка, выгляни сзади" - Куку", - коротко подписала звезда семейный снимок.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники исполнительницы отметили разительное сходство Евы и Светланы. Они назвали девочку «маминой копией», а также поинтересовались, поему артистка прячет малышку Тильду.

"Две очаровашки", "Она очень похожа на маму", "Красотки! Как же она на вас похожа!", "Мамина копия", "Томный взгляд от мамы", "Детки - это наше все! Красавицы", "Твоя дочка! Очень похожи друг на друга", "А где Тильдочка", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что снимок Светланы Лободы без макияжа вызвал споры среди поклонников. Некорые увидели сходство певицы с легендернай звездой Шер.

Также фаны Лободы раскритиковали ее за безвкусный наряд, назвав его "антитерендом". Они отметили, что латье от Gucci полностью скрало фигуру артистки.

Видео: РБК-Украина