ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Томный взгляд от мамы": Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

Lite » Звезды 21.12.2018 - 23:41
"Томный взгляд от мамы": Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала фото с девочкой на фоне новогодней елки

Известная певица Светлана Лобода, которая на днях взбудоражила сеть полуобнаженным странным фото, показала старшую дочь Еву. Соотвествующим снимком звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

Артистка вместе с девочкой позирует на фоне украшенной елки с множеством игрушек. Позврослевшая  красавица мечтательно смотрит в камеру, а ее знаменитая мама выглядывае из-за плеча.

"Мамочка, выгляни сзади" - Куку", - коротко подписала звезда семейный снимок.

&quot;Томный взгляд от мамы&quot;: Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники исполнительницы отметили разительное сходство Евы и Светланы. Они назвали девочку «маминой копией», а также поинтересовались, поему артистка прячет малышку Тильду.

"Две очаровашки", "Она очень похожа на маму", "Красотки! Как же она на вас похожа!", "Мамина копия", "Томный взгляд от мамы", "Детки - это наше все! Красавицы", "Твоя дочка! Очень похожи друг на друга", "А где Тильдочка", - писали комментаторы.

&quot;Томный взгляд от мамы&quot;: Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

&quot;Томный взгляд от мамы&quot;: Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

&quot;Томный взгляд от мамы&quot;: Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

&quot;Томный взгляд от мамы&quot;: Лобода очаровала сеть новогодним фото с дочкой

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что снимок Светланы Лободы без макияжа вызвал споры среди поклонников. Некорые увидели сходство певицы с легендернай звездой Шер.

Также фаны Лободы раскритиковали ее за безвкусный наряд, назвав его "антитерендом". Они отметили, что латье от Gucci полностью скрало фигуру артистки.

Видео: РБК-Украина

Светлана Лобода тайно приехала на закрытый концерт Тилля Линдеманна Лобода призналась, почему скрывает имя отца своей младшей дочери
Новости Украины Лобода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь