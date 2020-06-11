Мамин помощник: Маша Ефросинина поделилась гениальным и простым лайфхаком от сыночка

Маша Ефросинина с сыном Александром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая похвасталась хозяйственностью сыночка Саши

Маша Ефросинина часто делится в Instagram своими семейными буднями, а ее традиционным "гостем" на страничке является сыночек Александр. Ведущая показывает мальчика в сториз и охотно публикует фото и видео с ним, тогда как дочь Нана предпочитает оставаться за кадром. Теледива признается, что она – не идеальная мама, зато старается максимально понимать своих детей, давать им заботу, внимание, ласку и строить доверительные близкие отношения. И такой замечательный подход к воспитанию дает свои плоды – так, Саша уже проявляет самостоятельность и поддерживает порядок, а его мама охотно поделилась лайхаком от сыночка на личной странице.

На видео мальчик с помощью самодельной картонной конструкции аккуратно складывает свой реглан.

"Лайфхак от Александра, как складывать одежду перед сном", - подписала Маша познавательное видео с сыном.

Маша Ефросинина показала лайфхак от сыночка (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

Звездные друзья Маши поспешили прокомментировать увиденное. "Наш человек!" - написал Юрий Горбунов. "Хозяйке на заметку",- отметила Катя Осадчая. Также под фото оставила комментарий и Даша Астафьева.

Лайфхак понравился и поклонникам Маши, а также их умилил хозяйственный Александр.

Это гениально

Какой молодец. Отличный способ чтобы привлечь к порядку!

Такий солодкий

Браво

Умница

Супер

Класс

Супер! Молодец, Александр!

Мамин помощник

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефрофинина показала редкие и уникальные кадры с сестрой Лизой в день ее рождения.

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Автор: Lite