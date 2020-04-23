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Мамин помощник: Ева Лонгория показала, чем занимается с маленьким сыном на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2020 - 17:26
Мамин помощник: Ева Лонгория показала, чем занимается с маленьким сыном на карантине
Ева Лонгория и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса отпраздновала День Земли

Ева Лонгория присоединилась ко всеобщему флешмобу в сетях в честь Дня Земли. И сделала это весьма оригинальным образом. Актриса опубликовала очаровательное фото с маленьким сыном, показав, чем они решили заняться. Так, заботливая мамочка приучает малыша к уважению природы и полезным занятиям. Звезда решила высадить комнатные растения. А Санти оказался лучшим помощником. «Счастливого дня земли! Санти и я решили посадить кое-какие травы. Мы так благодарны Матери-Земле за все, что она дает нам. Мы только гости в ее доме. Давайте относиться к ней по-доброму!», – написала Ева под очаровательным кадром.

Мамин помощник: Ева Лонгория показала, чем занимается с маленьким сыном на карантинеЕва и Санти за делом (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото она позирует в безупречном образе, который составили белая свободного кроя рубашка с контрастными пуговицами и голубые джинсы. Завершили комфортный и стильный лук мокрая укладка и безупречный макияж. Мальчика Лонгория нарядила в белый с принтом костюмчик и резиновые сапожки. За своим занятием оба выглядят увлеченными и довольными. Что ж, Санти явно вырастет ответственным и заботливым.

Поклонники знаменитой актрисы поблагодарили Еву за вдохновение и за столь очаровательный пост. «Это так мило», «Вы просто очаровательны», – пишут фолловеры звезды. Напомним, недавно актриса продемонстрировала, что Санти не только отличный помощник, но и в целом очень прилежный ребенок. Она показала фото, где он увлеченно изучает книги после купания, сидя в банном халате. Что ж, по милым фото Ева может составить конкуренцию любой инстамамочке.

Мамин помощник: Ева Лонгория показала, чем занимается с маленьким сыном на карантине

Ева обожает белый (фото: instagram.com/evalongoria)

Также на дня Лонгория продемонстрировала еще один вариант стильного образа с белой рубашкой. Она выбрала безупречный total white лук, который составили рубашка, укороченные брюки и слипоны. Белый, который, как известно, идет практически всем, на брюнетке Лонгории смотрится просто восхитительно. Он подчеркивает эффектную внешность красавицы и ее золотистый загар. Берем на заметку!

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