MamaRika вышла замуж и сбежала с любимым на остров (яркие фото)

Фото: Евгений Ефанов

Счастливая пара показала яркие фото

«Ценить тех, кто рядом», – главный посыл нового трека MamaRika «Maemo», который вышел вместе с клипом-признанием: певица наконец вышла замуж за Сергея Середу!

Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

- Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу, - объясняет MamaRika.





Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.

- Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию, - откровенничает певица. – После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который нам подарил Бог.





На невесте было белое кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi, а на женихе – легкий льняной костюм. Оба провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.

MamaRika — «Maemo»

Съемки клипа прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами – Максим Дорошенко и Яна Лескова.

- Нашей маленькой, но очень продуктивной командой, мы в произвольной форме искали локации и съемки проходили без отрыва от медового месяца. Вся магия клипа была в том, что, по сути, ребята просто подглядывали за нами, поэтому все выглядит максимально органично. Мы не пытались быть кем-то и играть роли, поэтому видео вышло таким романтичным и личным. А песня «Maemo» появилась задолго до свадьбы и она стала предвестником нашей церемонии и мы поняли, что все неслучайно, - рассказывает певица.

Главный месседж песни, по словам самой MamaRika: «Мы должны ценить то, что у нас есть в данный момент, и беречь это. А главное – людей рядом.»

- А когда вы досмотрите клип до конца, то увидите небольшую «пасхалочку» - реальный кадр с нашей свадьбы!

Фото в материале: Евгений Ефанов