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"Мама плохого не скажет": дочь Оли Поляковой рассмешила сеть "чудным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 16:34
"Мама плохого не скажет": дочь Оли Поляковой рассмешила сеть "чудным" фото
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша не боится показать себя с некрасивой стороны

Маша Полякова одновременно удивила и повеселила своих поклонников. Дочка украинской певицы Оли Поляковой показала, что также умеет подшутить над собой и обладает хорошим чувством самоиронии. Так, 14-летняя Маша опубликовала у себя на instagram-страничке "чудное" фото – свой очень приближенный и немного размытый портрет. При этом на снимке у Маши топорщатся уши, за которые "заправлены" волосы, она недовольно смотри в камеру, губы сжаты.

"Мама сказала, что я тут красотка", - с юмором подписала снимок Маша Полякова.

Следует отметить, что Маша – юная fashion-блогер. У девушки уже более 100 тыс. подписчиков. Она часто публикует фото в различных стильных образах, тестирует и рекламирует продукты, показывает фото своих путешествий по экзотическим странам, а также делиться фото и видео тренировок. К примеру, Маша занимается танцами на пилоне.

Поэтому появление на страничке юной блогершы столь "странного" фото вызвало у некоторых ее поклонников удивление. Однако многие оценили тонкое чувство юмора Маши.

Маша Полякова

Забавная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, многие фанаты Маши поспешили подыграть ее ироничному настроению:

  • "Это називається - мама не обманет)"
  • "Нет, ты тут не красотка, ты здесь БОГИНЯ)))"
  • "На эльфа похожа"
  • "Мама фигни не скажет!"
  • "Мама всегда права"
  • "Ты здесь как будто пьяная, или накуреная"
  • "Может, это был сарказм?))"
  • "Мамы порой обманывают детей"
  • "Пьяные чебурашки тебя бы за богиню приняли"
  • "Мама юмористка"
  • "Орррр, просто Леди Гага"
  • "Мамы такие мамы. Молодец, что послушала. Сделала мамуле приятно"

Отметим, что на данный момент дочь Маши Поляковой отдыхает в Риме, откуда изредка делится красочными фото.

Также ранее Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье. Девушка позировала в элегантном черном платье-пиджаке с открытыми плечами, дополнив свой образ такими же черными туфлями-лодочками.

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