Малышка на миллион: Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом

Надя Дорофеева показала стильный, удобный, универсальный и недорогой образ. Артистка примерила длинное коричневое пальто oversize, джинсы на высокой посадке, которые поддерживает черный шнур, короткий топ, светлые кроссовки на высокой платформе и кожаную сумку оттенка "кофе с молоком". Фанаты поражены умением артистки так удачно сочетать универсальные вещи. Свое восхищение поклонники выразили под снимком певицы в Instagram.

Надя Дорофеева показала стильный и недорогой образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники в большинстве своем похвалили внешний вид артистки, однако некоторым look не пришелся по вкусу:

Классненькая.

Надя, очень крутой лук! Так свежо и по-весеннему!

Как бомж.

Красотка.

Одна в своем роде, лук уникальный, аналогов нет.

Самая лучшая.

Вы просто сияете - и в дождь, и в солнце. Вы очень классная.

Прикольный пояс, Надюша)))

Обалденно выглядишь.

Как же я обожаю этот стиль.

Стоит отметить, что Надя Дорофеева вместе с Дмитрием Монатиком, он же MONATIK, получила вожделенную статуэтку премии YUNA 2019 за дуэтную песню "Глубоко".

Напомним, что Надя Дорофеева произвела фурор в сети своими пикантными фото с репетиций, на которых показала впечатляющую фигуру.

Ранее Надя Дорофеева призналась, что любит экспериментировать с гардеробом: она одинаково превосходно выглядит в удобных и любимых вещах оверсайз, а также в роскошных женственных наряд, подчеркивающих ее потрясающую фигуру.