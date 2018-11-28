"Мало места для души": TAYANNA призвала поклонников общаться письмами от руки

Певица TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Певица отметила, что ей нравится быть частью жизни своих поклонников

Украинская певица TAYANNA, которая недавно прокомментировала слухи о своей свадьбе, предложила поклонникам возродить старую добрую традицию общения письмами от руки. Исполнительница даже оставила свой адрес, по которому ей можно отправлять письма. TAYANNA отметила, что в электронной переписке ей не хватает пространства для индивидуальности, там мало места для души. Об этом певица сообщила на своей instagram-страничке.

"Для того, чтобы быть ближе ко всем, я решила в свободное время отвечать письмами, написанными лично от руки. Мне кажется, в этом есть какая-то магия и ценность общения. Это такой диалог, который ведется медленно и долго, но не прерывается, а в электронных письмах мне мало пространства для индивидуальности, мало места для души", — подчеркивает певица.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA ежедневно получает сообщения в сети от поклонников со всего мира, но зачастую они теряются из-за большого количества. Певица решила возродить пост-кроссинг и теперь каждый может найти письмо в почтовом ящике своего дома, лично написанное певицей.

"Мне пишут люди из разных стран, разного возраста, мужчины и женщины. Они делятся своими успехами, рассказывают о своей жизни, сообщают радостную новость о том, как познакомились со своей второй половинкой и как танцевали первый свадебный танец под мою песню, как дети сделали первые шаги, доверяют свои переживания. Продолжать я могу бесконечно. Получая такие истории, я чувствую себя частью жизни этих людей, а они становятся частью моего творческого мира", — делится эмоциями TAYANNA.

Стать участником пост-кроссинга с TAYANNA очень просто. Певица предлагает всем желающим присылать письма на домашний адрес: г. Киев, ул. Жилянская 30а, оф.57, 01033.

TAYANNA обещает, что каждый, кто напишет ей письмо, получит заветный ответ от певицы.

Скриншот поста instagram.com/tayanna_reshetnyak

В сети Instagram поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее постом.

"Как это мило и романтично. Жаль, что в современном обществе не принято писать письма. С удовольствием отправлю вам открытку из Кракова", — пишет haidemska.

"Оу, как мило! Я вам напишу письмецо) ждите", — обещает tishinskiiilia.

"Перо! Я скучаю за листуванням, ці емоції, коли очікуєш листа, не зрівняти з онлайн перепискою", — соглашается viktorialovessing.

"Це неймовірно круто! Отримати лист від тебе, то щастя! Було би класно отримувати відповіді і в соцмережах", — отмечает anilorak_is_my_life.

"Так! Живі листи — це магія! Ідея супер", — поддерживает juliagulaya7.

Напомним, ранее TAYANNA снялась в чувственной фотосессии для мужского глянца XXL. Певица уже прокомментировала участие в этом проекте и рассказала, что больше всего ее смутило во время съемок.

До этого TAYANNA впервые рассказала о связи с женатым продюсером.

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