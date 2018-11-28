"Мало місця для душі": TAYANNA закликала шанувальників спілкуватися листами від руки

Співачка TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка зазначила, що їй подобається бути частиною життя своїх шанувальників

Українська співачка TAYANNA, яка нещодавно прокоментувала чутки про своє весілля, запропонувала шанувальникам відродити стару добру традицію спілкування листами від руки. Виконавиця навіть залишила свою адресу, по якій їй можна відправляти листи. TAYANNA зазначила, що в електронному листуванні їй не вистачає простору для індивідуальності, там мало місця для душі. Про це співачка повідомила на своїй instagram-сторінці.

"Для того, щоб бути ближче до всіх, я вирішила у вільний час відповідати листами, написаними особисто мною від руки. Мені здається, в цьому є якась магія і цінність спілкування. Це такий діалог, який ведеться повільно і довго, але не переривається, а в електронних листах менi замало простору для індивідуальності, мало місця для душi", — наголошує співачка.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA щодня отримує повідомлення в мережі від шанувальників з усього світу, але найчастіше вони губляться через велику кількість. Співачка вирішила відродити пост-кроссінг і тепер кожен може знайти лист в поштовій скриньці свого будинку, особисто написаний співачкою.

"Мені пишуть люди з різних країн, різного віку, чоловіки і жінки. Вони діляться своїми успіхами, розповідають про своє життя, повідомляють радісну новину про те, як познайомилися зі своєю другою половинкою і як танцювали перший весільний танець під мою пісню, як діти зробили перші кроки, довіряють свої переживання. Продовжувати я можу нескінченно. Отримуючи такі історії, я відчуваю себе частинкою життя цих людей, а вони стають частиною мого творчого світу", — ділиться емоціями TAYANNA.

Стати учасником пост-кросінгу з TAYANNA дуже просто. Співачка пропонує всім бажаючим надсилати листи на домашній адреса: м. Київ, вул. Жилянська 30а, оф.57, 01033.

TAYANNA обіцяє, що кожен, хто напише їй листа, отримає заповітну відповідь від співачки.

Скріншот поста instagram.com/tayanna_reshetnyak

У мережі Instagram шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її постом.

"Як це мило і романтично. Шкода, що в сучасному суспільстві не прийнято писати листи. Із задоволенням відправлю вам листівку з Кракова", — пише haidemska.

"Оу, як мило! Я напишу вам листа) чекайте", — обіцяє tishinskiiilia.

"Перо! Я сумую за листуванням, ці емоції, коли очікуєш листа, не зрівняти з онлайн перепискою", — погоджується viktorialovessing.

"Це неймовірно круто! Отримати лист від тебе, то щастя! Було би класно отримувати відповіді і в соцмережах", — зазначає anilorak_is_my_life.

"Так! Живі листи — це магія! Ідея супер", — підтримує juliagulaya7.

Нагадаємо, раніше TAYANNA знялася в чуттєвій фотосесії для чоловічого журналу XXL. Співачка прокоментувала участь у цьому проекті і розповіла, що найбільше її збентежило під час зйомок.

До цього TAYANNA вперше розповіла про зв'язок з одруженим продюсером.

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