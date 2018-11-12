ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Я себе это пророчу": TAYANNA прокомментировала слухи о своей свадьбе

Lite » Звезды 12.11.2018 - 07:19

На днях украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) поделилась на своей странице в Instagram фото, на которых она позирует в свадебных платьях.

Многих подписчиков 34-летней звезды озадачили данные кадры и они стали гадать, действительно ли артистка собирается замуж. А если и да, то кто же является избранником Татьяны.

Ответы на данные вопросы решила получить Катя Осадчая. В рамках своей авторской программы "Світське життя" ведущая посетила мероприятие, гостьей которого была и Решетняк.

TAYANNA пришла на ивент в довольно смелом наряде: полупрозрачной блузке и штанах с разрезом.

&quot;Я себе это пророчу&quot;: TAYANNA прокомментировала слухи о своей свадьбеTAYANNA. Фото: Кадр из видео

На вопрос о том, действительно ли звезда собирается замуж, Татьяна дала понять, что примерка свадебных платьев — вовсе не подготовка к свадьбе. 

"Я себе это пророчу. Некоторые по началу ходят смотрят квартиры или дома, для того, чтобы намедитировать на них. Я также примеряю свадебные платья, чтобы напророчить себе свадьбу", - сказала знаменитость.

Напомним, ранее TAYANNA прокомментировала обнаженную фотосессию для мужского глянца.

До этого сообщалось,  что украинская певица впервые рассказала о связи с женатым продюсером.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Катя ОсадчаясвадьбаTAYANNAзвезды
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь