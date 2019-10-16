Маленький мужчина: Катя Осадчая умилила редким фото с подросшим сыночком

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала трогательное домашнее фото

Катя Осадчая часто публикует снимки с мужем Юрием Горбуновым и делится романтическими фото из путешествий и со светских мероприятий, а вот младшего сына Ивана пара до сих пор прячет от общественности. Ведущие лишь изредка публикуют трогательные фото ребенка со стороны спины, поэтому поклонникам звезд так интересно увидеть лицо малыша. Впрочем, Юрий и Катя неоднократно говорили, что не спешат выполнять просьбу фолловеров и пока тчательно оберегают Ваню от публичности. Так, в instagram Катя опубликовала снимок в домашней обстановке, на котром можно рассмотреть подросшего мальчика.

Ведущая позирует в стильной черно-белой домашней пижаме в клетку. Рукава в три четверти украшены перьями марабу.

Ваня стоит рядом с мамой. Он запечатлен в профиль. На малыше удобная домашняя одежда. Мама заботливо протягивает мальчику стакан молока.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети по достоинству оценили семейную идиллию на фото. Они оставили комплименты для Кати и Ивана. Не устояла даже жена Дмитрия Монатика, Ирина Демичева. "Какая красота!" - восхитилась она в комментариях.

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Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая очаровала осенним фото в венке из желтых листьев. Она позировала в ярко-красном платье-миди.

Также Катя Осадчая показала, как с удовольствием беззаботно расслабляется в выходной день на територии загородного дома.