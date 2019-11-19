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Маленькая Русалочка: Яна Соломко похвасталась спортивными талантами дочки (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.11.2019 - 16:33
Маленькая Русалочка: Яна Соломко похвасталась спортивными талантами дочки (видео)
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица весело провела время с малышкой в бассейне

После новости о том, что Яна Соломко развелась со своим мужем Олегом Солодуховым, которая появилась в сентябре, певица сделала несколько загадочных публикаций о разочарованиях в жизни, после чего на некоторое время пропала из соцсетей. Поклонники начали уж было беспокоиться, однако девушка вернулась и объяснила, что у нее просто не было на это времени, ведь она занималась своим музыкальным проектом SoYana и дочуркой Кирой. Новым видеороликом в своем Instagram она точно доказала, что у нее все хорошо.

Яна решила показать, как они с четырехлетней Кирой весело и активно провели день в бассейне - а заодно и похвастаться спортивными талантами дочки.

На видео мама с дочкой в обнимку плещутся в воде, а также показано, как девочка умело плавает разными стилями и смело прыгает в воду с бортика и ныряет.

Видео: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Фолловеры умиляются этой милой и веселой парочке, а также восхищаются смелостью и мастерством маленькой Киры в комментариях к публикации.

  • Вы замечательная мама, я люблю вас
  • Замечательное видео, от вас веет теплом
  • Доча у тебя очень классная
  • Любуюсь вами, вы такие классные
  • Вы такие молодцы)) милые такие)
  • Какой у вас классный семейный день
  • Русалочка
  • Какие вы две красотки
  • Какие же Вы милые и красивые
  • Крутое видео, ваша дочка большая умничка
  • Кира такая милая девочка
  • Маленькая Русалочка
  • Ого как она у Вас круто плавает
  • Кирюха, молодец!
  • Какая же у тебя милая девочка
  • Класс, как же мне нравится это видео
  • Вы нереально милые и очаровательные

Маленькая Русалочка: Яна Соломко похвасталась спортивными талантами дочки (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин засветился в обнимку с певицей Яной Соломко на светском мероприятии.

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