Маленькая Русалочка: Яна Соломко похвасталась спортивными талантами дочки (видео)

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица весело провела время с малышкой в бассейне

После новости о том, что Яна Соломко развелась со своим мужем Олегом Солодуховым, которая появилась в сентябре, певица сделала несколько загадочных публикаций о разочарованиях в жизни, после чего на некоторое время пропала из соцсетей. Поклонники начали уж было беспокоиться, однако девушка вернулась и объяснила, что у нее просто не было на это времени, ведь она занималась своим музыкальным проектом SoYana и дочуркой Кирой. Новым видеороликом в своем Instagram она точно доказала, что у нее все хорошо.

Яна решила показать, как они с четырехлетней Кирой весело и активно провели день в бассейне - а заодно и похвастаться спортивными талантами дочки.

На видео мама с дочкой в обнимку плещутся в воде, а также показано, как девочка умело плавает разными стилями и смело прыгает в воду с бортика и ныряет.

Видео: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Фолловеры умиляются этой милой и веселой парочке, а также восхищаются смелостью и мастерством маленькой Киры в комментариях к публикации.

Вы замечательная мама, я люблю вас

Замечательное видео, от вас веет теплом

Доча у тебя очень классная

Любуюсь вами, вы такие классные

Вы такие молодцы)) милые такие)

Какой у вас классный семейный день

Русалочка

Какие вы две красотки

Какие же Вы милые и красивые

Крутое видео, ваша дочка большая умничка

Кира такая милая девочка

Маленькая Русалочка

Ого как она у Вас круто плавает

Кирюха, молодец!

Какая же у тебя милая девочка

Класс, как же мне нравится это видео

Вы нереально милые и очаровательные

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин засветился в обнимку с певицей Яной Соломко на светском мероприятии.