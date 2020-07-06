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Макс Барских признался, почему не может жениться и завести детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2020 - 10:36
Макс Барских признался, почему не может жениться и завести детей
Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

30-летний артист разоткровенничался о личной жизни

Макс Барских - популярный укранский певец, о котором мечтают миллионы женщин. При этом 30-летний артист все еще не женат и не состоит в отношениях, хотя одно время ему активно приписывали роман с экс-участницей "ВИА Гры" Мишей Романовой. В интервью "Светской жизни" исполнитель, который стал самым популярным артистом по версии музыкальной платформы "TopHit Music Awards - 2020", откровенно признался, почему пока не готов создавать семью и заводить детей.

По словам Макса, основная причина - это его работа и отсутствие свободного времени.

"Я понимаю, что мой график жизни не позволяет полностью быть со своей семьей. Я хочу воспитывать детей каждый день своей жизни. Хоть карантин и показал, что бывают и паузы, но это означает, что в следующем году работы будет вдвое больше. Это 100%", - поделился Барских.

Также певец добавил, что пока что жизнь без семьи его вполне устраивает.

"Чувствую себя комфортно. Люблю себя", - отметил Макс.

Макс Барских признался, почему не может жениться и завести детей

Макс Барских рассказал о личной жизни (фото: instagram.com/max_barskih)

Напомним, Макс Барских представил собирательный портрет девушки в новом клипе «По секрету». Лейтмотивом нового сингла артиста звучит признание женской красоты, как наивысшей силы природы.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Макс Барских
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