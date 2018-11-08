Макс Барских примерил необычный образ и рассказал о дружбе в шоубизе

Фото: Макс Барских (коллаж РБК-Украина)

Певец рассказал, что ждать поклонникам от нового клипа

Популярный украинский певец Макс Барских, который недавно анонсировал новое шоу-предпрослушивание под названием "Семь", примерил на себя несколько неожиданный образ Джокера. В интервью Cosmopolitan артист рассказал о дружбе в шоу-бизнесе, своем новом клипе и успехе.

Макс считает, что перевоплощения - часть его профессии.

"Я — артист и мое творчество невозможно без перевоплощения. Каждый раз, создавая песню, я вхожу в состояния того героя, который сможет максимально точно донести ее. Наш Джокер состоит из многих судеб. Мы искали вдохновение и у Дэвида Боуи, и у Майкла Джексона, и у Принса. Все они — одинокие планеты…" - говорит Барских.

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

При этом друзьями в среде шоу-бизнеса он похвастаться не может.

"Дружба для меня — это особенная космическая связь с человеком, которого, возможно, я уже знал в прошлой жизни. Я счастлив, что у меня есть близкие мне люди, которых я уже могу назвать семьей. Что касается дружбы в шоу-бизнесе… — ты никогда не знаешь, что кроется за широкой улыбкой, - признался певец. - Для меня лично шоу-бизнес — это возможность делиться с людьми тем, что я делаю. От всего остального, чем славится шоу-бизнес, я стою в стороне".

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

Макс также рассказал, чего ждать поклонникам от нового клипа. По его словам, видео получилось светлым и романтичным.

"Мы ставили перед собой задачу максимально погрузить зрителя в мир 80-х, но найти в них смежные грани с нашим временем. Я долго искал этого героя: в мимике, в пластике и в самом себе. Видео пропитано романтизмом. На мой взгляд, мы максимально подчеркнули звучание песни. И кто-то в ней заново переживет светлые воспоминания, а для кого-то она станет музыкальным сопровождением новой истории. Это и есть жизнь: помнить,кто ты есть, и знать, куда ты идешь", - отметил артист.

Новой работой он хочет напомнить людям об их прошлом.

"Я живу здесь и сейчас, но иногда люблю вспомнить приятные моменты прошлого. У музыки есть своя история и порой бывает интересно окунуться в прошлое, заглянуть в разные декады. Как мне кажется, раньше в песнях было больше смысла и больше души, поэтому сейчас мне хочется напомнить людям об их прошлом, погрузить их в приятные воспоминания, подарить чувство ностальгии, а так же показать новому поколению как было раньше", - говорит певец.

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

О личной жизни интроверт Барских говорить отказался, ведь на то она и личная.

"Мне всегда казалось, что личная жизнь должна оставаться личной, не зря же ее так называют. Я интроверт по своей природе, и открываюсь в основном в своих песнях и на сцене. Когда у тебя по пять концертов в неделю, часто бывает эмоциональная истощенность, поэтому я стараюсь находить время для самого себя, что бы не терять связь с внутренним миром, да и чтобы накопить энергию для следующего выхода на сцену", - считает музыкант.

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

Он также поделился, что для него значит успех.

"Достижение всех поставленных целей, понимание востребованности, мгновения удовлетворенности тем, что делаешь: песней, которую написал, концертом, который дал,музыкальным видео, в котором снялся. Как результат — слова благодарности каждого слушателя", - подчеркнул Макс.

Напомним, недавно Макс Барских озадачил фанатов новым образом. По всей видимости от хотел воплотить легендарного вокалиста группы Queen, однако получилось не совсем то, на что он рассчитывал.

Ранее Макс Барских устроил для своей команды "ретро-фотосессию".

Видео: РБК-Украина