Без макияжа и в спортивках: Слава из НеАнгелов показала свою естественную красоту

Слава также мотивирует тренироваться дома
Слава Каминская также остается дома на домашней самоизоляции во время карантина из-за коронавируса. Солистка поп-группы НеАнгелы призналась, что уже успела изрядно устать от такого отдыха. И все же артистка продолжает оставаться с детьми на карантине, к чему призывает своих поклонников. А чтобы время в домашней изоляции не проходило зря, украинская исполнительница не забывает следить за своей фигурой. В отличие от Насти Каменских, Каминская пока не спешит проводить тренировки в онлайн-эфире. Зато показывает их результат, мотивируя поклонников своей внешностью.
Так, на своей instagram-страничке солистка НеАнгелов опубликовала снимок, сделанный сразу же после тренировки. На Славе - удобные черные лосины, а также облегающий оранжевый топ, который к тому же эффектно подчеркивает зону декольте певицы. Тренируется Слава в белых кроссовках. Подчеркнем, что фитнес-тренеры рекомендуют даже в домашних условиях тренироваться в удобных кроссовках. Это дополнительная защита от возможных травм, к примеру, во время прыжков и т.д. К тому же, кроссовки также обеспечивают правильную амортизацию.
Отдельного внимания заслуживает точеная талия 35-летней певицы.
“После тренировки обязательно нужно сделать красивое фото. @roman_smidyuk иначе все было зря”, — подписала новое фото Каминская.
Фото: instagram.com/babaslavka
Тем временем поклонники исполнительницы поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями. А также поддержали ее вывод.
Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka
Напомним, Вика из НеАнгелов отказалась выступать на дне рождения Славы.