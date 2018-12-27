"Люди не понимают друг друга": лидер группы "Без Обмежень" обратился к украинцам

Видео: Сергей Танчинец обратился к украинцам (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Для украинской группы "Без Обмежень" 2018 год выдался плодотворным и богатым творческими проектами. Об этом рассказал лидер коллектива, украинский музыкант Сергей Танчинец, известный своей принципиальной патриотической позицией.

В эксклюзивном комментарии для Styler лидер группы "Без Обмежень" поделился планами на следующий год, рассказал об успехах в 2018-м и обратился к украинцам с новогодними пожеланиями.

2018-й: новый альбом и большой тур по Украине

Каким был 2018 год для группы "Без Обмежень"? Какие самые успешные проекты удалось реализовать?

"Год был чрезвычайно плодотворным! Мы проехались большим туром по Украине в поддержку альбома "Буду з тобою". Закончили его выступлением во Дворце Спорта", - прокомментировал музыкант Сергей Танчинец.

По его словам, это очень хорошие результаты, которым он чрезвычайно рад.

Фото: Сергей Танчинец (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)

"Это чрезвычайно круто, и мне хочется пожелать нам всем в новом году делать все для того, чтобы наши мечты осуществлялись. Не просто ждать осуществления наших мечтаний: надо прилагать максимум усилий для того, чтобы наши мечты осуществлялись каждый день", - сказал он.

В следующем году продолжат серию концертов "на бис"

В то же время у группы "Без Обмежень" – много планов на 2019 и даже на 2020 год. В частности, вскоре музыкантов ждет новый масштабный тур по Украине и за рубежом.

"Мы в следующем году продолжим серию концертов "на бис" с альбомом "Буду з тобою". И потом в августе поедем в новый тур в поддержку нового альбома, который будет длиться не полгода, а целый год: с 24 августа 2019 года по 24 августа 2020 года группа "Без Обмежень" – в туре по всей нашей Украине и не только!" – объявил Сергей Танчинец.

"Очень часто люди не понимают друг друга"

Что Сергей Танчинец желает украинцам на праздники?

"В первую очередь – мира! Бесспорно, мира! Взаимопонимания, взаимовнимания, наверное. Потому что мы с вами, если даже анализируем социальные сети, в которых мы проводим очень много времени, то видим, что очень часто люди не понимают друг друга. Из-за такого непонимания друг друга происходят различные неурядицы в нашем государстве. Всем нам, конечно, мира, любви, взаимопонимания и веры в то, что все будет хорошо! И осуществления наших с вами желаний!" – говорит он.

Напомним, ранее в сети появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Также певица Настя Каменских поздравила украинцев с Новым 2019-м годом.

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