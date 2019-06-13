"Люди в черном: Интернэшнл": звездные гости премьеры в Киеве

Вчера, 12 июня в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фантастического экшна – "Люди в черном: Интернэшнл". Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Яна Клочкова, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрий Романов, Ирина Заря, Валерия Толочина, группа Brosko и дргуие.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Люди в черном: Интернэшнл" стартует с 13 июня.

"Люди в черном: Интернэшнл": о фильме



Вы даже об этом не подозреваете, но существует тайная организация, которая охраняет Землю от разного рода инопланетян и странных существ. Это Люди в чёрном. Как не сложно догадаться, они почти всегда в чёрных деловых костюмах. У них есть свои агенты во всех больших городах на нашей планете. У каждого из Людей в чёрном есть нереально крутые пушки и приспособления, которые помогают следить за порядком на Земле, чтобы инопланетяне не беспокоили людей. Время от времени там даже проводится набор новичков – так в пару к Агенту Н попала Агент М. Эти двое точно хорошо сработаются, ведь это так весело стрелять по монстрам. Будет много драйва.

"Люди в черном: Интернэшнл": украинский трейлер

Гости премьеры в Киеве

Актер Дмитрий Ступка

Пловчиха Яна Клочкова

Телеведущая Соломия Витвицкая с супругом

Певица Анна Тринчер

Управляющий партнер сети кинотеатров "Оскар" Ирина Заря

Фитнес-тренер Мирослава Ульянина

Актер и модель Богдан Осадчук

Яна Алтухова

Гости столичной премьеры фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Напомним, ранее в Киеве состоялась премьера фантастичского фильма "Аладдин". Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых: Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.

Также ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера эротической мелодрамы "Клубничка".