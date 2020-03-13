Любовь и духовная связь: Регина Тодоренко растрогала сеть признанием о сыне

Регина Тодоренко – молодая мама, ее сыночку Михаилу (или Майклу, как называют малыша) исполнилось 1,3 года. При этом отважная ведущая не боится брать его в путешествия, а недавно осуществила с малышом перелет на экзотические острова, который занял около суток! Невзирая на свою занятость, звезда сумела организовать свой график так, чтобы в нем было место общению с сыном и грудному вскармливанию – поэтому для малыша на съемках специально обустраивали гримеркую. Регина решилась на искреннее признание об интимном моменте для каждой молодой мамы.

Ведущая показала фото с сыночком на берегу океана, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Она присела на корточки и обняла Майкла, который обвил ручками шею мамы. А Регине – широкополая плетенная шляпка и длинные легкий белый сарафан.

"1 год и 3 прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. И нет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике, которыми кормили бабушки , няни , тети нашего сына(хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было, да и не хотелось бросать работу. Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией!" - сделала личное признание звезда.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2 часа. И когда вокруг слетались коршуны со своими "добрыми советами" о том, как правильно кормить ребёнка или "пора бы уже сворачивать лактацию", меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном. Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье, необходимые микроэлементы, иммунитет и тд... Это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь. Не в коем случае не хочу обидеть тех, кто на ИВ. Всякое в жизни бывает, и каждая из нас - индивидуальна и уникальна, но я очень уважаю тех девушек, которые изо всех сил борются за грудное вскармливание", - заявила ведущая

Ранее муж Регины Тодоренко, Влад Топалов показал счастливые фото из Питера в душевной компании.