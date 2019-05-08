Любовь в большом городе: Наталья Водянова восхитила романтичным постом с любимым

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель гуляет с Антуаном Арно в Нью-Йорке

Наталья Водянова, которая недавно отметила свое посещение нью-йоркского салона красоты, наконец дала своим фолловерам больше информации. Супермодель и филантроп опубликовала романтичное фото на улицах "большого яблока", где стоит вместе с Антуаном Арно – любимым мужчиной и отцом ее детей.

Одета Наталья ярко и стильно: длинная юбка с запахом и свободный свитер сиреневого оттенка выгодно подчеркнули ее стройность и сделали образ нескучным. Дополнили его небольшая сумочка на цепочке, легкий макияж и объемная укладка. Антуан, который выбрал кэжуал: джинсы, черный пиджак и зеленый шарф, выгодно дополнил свою модную девушку.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

"В нью-йоркском состоянии любви", – написала 37-летняя красавица, перефразируя знаменитую строчку из песни New York State of Mind Билли Джоэла. Правда, что они делают в Америке, пока осталось загадкой. Но и этого красочного снимка было достаточно, чтобы поклонники семейства Водянова-Арно принялись бурно комментировать его и восторгаться красотой пары:

"Прекрасно",

"Что бы это состояние длилось всю жизнь",

"Самая красивая пара в мире",

"Антуан: и что это я в тебя такой влюбленный? А Наташа хитро улыбается",

"Какие же вы классные",

"Француз есть француз",

"Моя любимая пара",

"Любовь… По-американски",

"Восхитительная пара",

"Любовь витает в воздухе!",

"Вы двое просто созданы друг для друга",

"Какие милые",

"Очень красивая пара"…

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, некоторые внимательные подписчики сделали предположение, что Водянова вновь беременна. "Кажется, в семье ожидается пополнение", – написали они под фото. Что ж, Наталья не раз рассказывала в интервью, что Антуан буквально с первых дней их совместной жизни просил ее родить ему много детей. Напомним, сейчас пара воспитывает троих детей от предыдущего брака Натальи с английским лордом Джастином Портманом: Лукаса, Неву и Виктора. Также у пары ест двое общих сыновей: Максим и Роман.

Напомним, ранее 37-летняя Наталья Водянова раскрыла секрет молодости.

А до этого Наталья Водянова отправилась с детьми и бабушкой на юг Франции.