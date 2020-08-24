Люблю тебя! Осадчая растрогала поздравлением Горбунова с юбилеем и показала уникальные архивные кадры

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая опубликовала эксклюзивные фото и видео с любимым юбиляром

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – неразлучны. Они вместе дома и на работе, ведь у ведущих есть совместные проекты, проводят активный досуг, они путешествуют и воспитывают сына Ивана, но его лицо пока не показывают поклонникам, которые уже успели сделать вывод что мальчик похож на звездного отца. К слову, 24 августа Юрий отмечает день рождения, а в этом году празднуют круглую дату – 50-летие! Катя поспешила поздравить любимого в Instagram.

Ведущая опубликовала ролик, из нарезки фото и видео с участием мужа – вперемешку на экране мелькают романтичные кадры пары, счастливые моменты из жизни, мгновения душевного общения именинника с сыном и просто радостные мгновения, запечатленные на камеру.

"Наше подвійне свято! З Днем народження, коханий! З ювілеєм 25+25. Люблю тебе", - коротко подписала свое видео Катя.

К поздравлениям ведущей присоединились знаменитости: MONATIK, Санта Димопулос и прочие. Поклонники пары поспешили оставить теплые слова для супругов и юбиляра.

Ви чарівна пара. Вітаю зі святом

Господи, які ж ви круті! Просто слів немає

Вітаємо!Ви чудові!

Поздравляем. Очень уважаем, любим,восхищаемся. Вы пример для многих. Успехов во всем

Вы такие классные! Наилучшие пожелания Юре и вашей паре!

Скриншот комментариев

К слову, накануне Катя с Юрием, Иваном и компанией друзей отправилась на речную прогулку. Кстати, Юрий не так давно стал профессиональным шкипером и теперь легко может сам управлять плавсредством!

"Насолоджуватися моментом. Чудовий Київ, чудовий Дніпро, прекрасна компанія. День прапора і останній день четвертого десятиріччя Юрія Горбунова", - подписала фото и видео Катя.

Катя Осадчая отдохнула на Днепре в компании мужа, сына и друзей (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическую прогулку по вечернему центру Киева.