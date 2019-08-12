"Люблю тебя и море": жена MONATIK'а очаровала сеть фото с сыночками

Фото: MONATIK и Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Ирина Демичева показала трогательные кадры семейной идиллии

Дмитрий Монатик (MONATIK) с женой и по совместительству его директором Ириной Демичевой и двумя сынишками отправился после насыщенных гастрольных будней на отдых в солнечную и гостеприимную Турцию. Звездная семья остановилась в одном из фешенебельных гостиничных комплексов Анталии. Здесь Ирина встретила свой день рождения (10 августа). Жена певица показала в Instagram немало умилительных фото и видео с мужем и детьми, хотя так балует подписчиков не часто.

Новое фото на страничке супруги артиста привело поклонников в полный восторг. На снимке Ирина держит за руки сыновой. Она позирует на фоне моря и пляжа в легком прозрачном платье-халате с красноречивой вышивкой на спине: "Люблю тебя и море". Именно такую подпись она оставила под душевным кадром.

Фото растрогало подписчиков Ирины до глубины души – они сразу оценили душевный снимок и восхитились царящей на нем семейной идиллией.

Фото: Ирина Демичева с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

Под публикацией комментарий оставила даже Даша Астафьева - она ограничилась сердечками.

В этой фотографии красиво все

Как это сильно красиво

Милые до невозможности

Класс!

Как красиво!

Идиллия

Вы прекрасная

Парни маленькие Монатики

Так красиво, нет сил

Какие же вы шикарные

Как же это невероятно красиво

Скриншот комментариев

Также Ирина показала зажигательный танец Дмитрия с сыном. Певец - в шляпе, белой футболке и шортах. Он взял мальчика за руки и делает вместе с ним па в так зажигательной композиции.

Также жена артиста показала редкое фото, на котором позирует вместе с любимым мужчиной. Скорее всего, снимок был сделан во время праздничного застолья в честь ее дня рождения.

Фото: MONATIK и Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть кадрами, где певец учит сына дайвингу.

К слову, жена MONATIK'а вызвала восторг снимком в купальнике. Она позировала сразу после заплыва в бассейне.