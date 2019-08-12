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"Люблю тебя и море": жена MONATIK'а очаровала сеть фото с сыночками

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 11:26
"Люблю тебя и море": жена MONATIK'а очаровала сеть фото с сыночками
Фото: MONATIK и Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Ирина Демичева показала трогательные кадры семейной идиллии

Дмитрий Монатик (MONATIK) с женой и по совместительству его директором Ириной Демичевой и двумя сынишками отправился после насыщенных гастрольных будней на отдых в солнечную и гостеприимную Турцию.  Звездная семья остановилась в одном из фешенебельных гостиничных комплексов Анталии. Здесь Ирина встретила свой день рождения (10 августа). Жена певица показала в Instagram немало умилительных фото и видео с мужем и детьми, хотя так балует подписчиков не часто.

Новое фото на страничке супруги артиста привело поклонников в полный восторг. На снимке Ирина держит за руки сыновой. Она позирует на фоне моря и пляжа в легком прозрачном платье-халате с красноречивой вышивкой на спине: "Люблю тебя и море". Именно такую подпись она оставила под душевным кадром.

Фото растрогало подписчиков Ирины до глубины души – они сразу оценили душевный  снимок и восхитились царящей на нем семейной идиллией.

&quot;Люблю тебя и море&quot;: жена MONATIK'а очаровала сеть фото с сыночками

Фото: Ирина Демичева с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

Под публикацией комментарий оставила даже Даша Астафьева - она ограничилась сердечками.

  • В этой фотографии красиво все
  • Как это сильно красиво
  • Милые до невозможности
  • Класс!
  • Как красиво!
  • Идиллия
  • Вы прекрасная
  • Парни маленькие Монатики
  • Так красиво, нет сил
  • Какие же вы шикарные
  • Как же это невероятно красиво
 

Скриншот комментариев

Также Ирина показала зажигательный танец Дмитрия с сыном. Певец - в шляпе, белой футболке и шортах. Он взял мальчика за руки и делает вместе с ним па в так зажигательной композиции.

Также жена артиста показала редкое фото, на котором позирует вместе с любимым мужчиной. Скорее всего, снимок был сделан во время праздничного застолья в честь ее дня рождения.

&quot;Люблю тебя и море&quot;: жена MONATIK'а очаровала сеть фото с сыночками

  Фото: MONATIK и Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть кадрами, где певец учит сына дайвингу.

К слову, жена MONATIK'а вызвала восторг снимком в купальнике. Она позировала сразу после заплыва в бассейне.

"Такой милый!" Жена MONATIK'а очаровала сеть фото подросшего сына "Мужчина моей мечты": жена MONATIK'а растрогала сеть признанием
Новости Украины Монатик
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