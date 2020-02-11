Люблю находиться одна: Анна Ризатдинова о своем ритме жизни и воспитании сына

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка разоткровенничалась в интервью о своем одиночестве

Финалистка Танцев со звездами 2019, олимпийская призерка Анна Ризатдинова одна воспитывает сына Романа, которого родила от скандального экс-депутата Александра Онищенко. Однако гимнастка, которая недавно развенчала популярный миф о растяжке, совершенно не унывает и даже наслаждается своим одиночеством. О воспитании ребенка, своих ежедневных ритуалах и ритме жизни она рассказала в интервью Anywell.

Так, Анна раскрыла свои утренние привычки, которые помогают оставаться в форме и хорошо себя чувствовать.

"Первое, что я делаю, как только встаю, — выпиваю стакан воды с лимоном. Меня приучили к этому ещё со времён профессионального спорта. Наш врач объяснял, что таким образом мы помогаем организму проснуться. Дальше — если у меня есть 30 минут, я занимаюсь йогой. Я много раз замечала, насколько легко становится дышать, если сделать базовых 6–7 асан. Затем — простые бьюти-процедуры и завтрак. А потом уже просыпается сын", - поделилась спортсменка.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Не забывает она и о взвешивании: "Каждое утро я взвешиваюсь. Таким образом я оцениваю, как много и чего я могу сегодня есть. Эта привычка осталась ещё со времён гимнастики — нас взвешивали там по 4 раза в день. У нас был график веса, и очень жёсткий. Каждый грамм был на счету".

При этом любимое время дня Ризатдиновой - это вечер.

"Я очень люблю вечер. Когда все дела уже сделаны, можно провести время с ребёнком или даже выйти погулять. Ты уже не думаешь ни о чём и можешь просто позволить себе наслаждаться происходящим", - отмечает она.

Что касается воспитания ребенка, Анна призналась, что все индивидуально и нет никаких общих правил.

"Когда я узнала, что беременна, тут же накупила книг о материнстве и целыми днями смотрела лекции о том, как воспитывать ребёнка. Но в итоге, когда родился малыш, ни одна фраза и ни одна мысль мне вообще не пригодились. Всё очень индивидуально. И я плюнула на все правила и поняла, что в воспитании их нет", - говорит знаменитость.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Для нее важно быть другом своему сыну и проводить с ним много времени.

"Я стараюсь быть лучшим другом своему ребёнку. И мы действительно хорошие друзья: я уже очень жду, чтобы он подрос и мы вместе с ним ходили на концерты и в кино. Для него мама — это всё. Он будто мой маленький хвостик! Например, если я по утрам занимаюсь йогой, он тоже будет рядом приседать. Мечтаю, чтобы в один прекрасный день я поехала на Олимпийские игры и плакала от счастья, глядя, как он завоёвывает медаль", - поделилась олимпийская медалистка.

При этом она совсем не страдает от одиночества и чувствует себя вполне счастливой, если все близкие здоровы.

"Многие люди боятся одиночества, но для меня это не страшно. Для меня это значит ни от кого не зависеть, значит, что ты дружишь сам с собой. Я люблю находиться одна. Для меня нормально пойти самой в кино, мне никто для этого не нужен.

Что меня делает счастливой? Здоровье — моё и моих близких. В прошлом году я потеряла дедушку, и со мной случилось глобальное переосмысление. Я поняла, как ценно каждое мгновение в жизни. Ещё для меня очень важна самореализация: быть востребованной, быть нужной, приносить пользу. Сидеть дома — вообще не для меня. И, наконец, семья. У меня есть идеальная картинка того, какую семью я хочу. И пусть пока её нет, я знаю, что мой человек где-то ходит, и мы обязательно встретимся", - уверена Ризатдинова.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Анна Ризатдинова снялась в эффектной фотосессии в стиле 80-х и предстала в кадре с непривычными белокурыми локонами.