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Любите в первую очередь себя: MamaRika выпустила песню-предостережение для всех девушек

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 15:39
Любите в первую очередь себя: MamaRika выпустила песню-предостережение для всех девушек
MamaRika (фото: пресс-служба)

MamaRika поделилась личным опытом "любовных проблем"

Когда ты совсем юная и наивная, влюбиться в кого-нибудь - это не проблема. Проблема появляется после того, как ожидания совсем не совпадают с реальностью: звонки без ответа, неразделенные чувства и много девичьих слез. Это случалось с каждой из нас. Многие переживают это прямо сейчас, пока слушают новый трек MamaRika под названием "Дурненька". Слушают и, возможно, делают очень важные выводы для себя.

Как рассказывает сама мамка украинского r'n'b, в этой песне она сыграла роль "лучшей подруги", которая дает совет всем девушкам держаться от плохих парней подальше:

"Дурненька" - про стандартную ситуацию, когда девушка влюбляется в парня, а он разбивает ей сердце. Она понимает, что происходит что-то не то, но продолжает его любить из-за нехватки опыта".

MamaRika - Дурненька (Lyric Video)

Однако, у самой MamaRika такой опыт имеется. Она знает, о чем говорит:

"Я помню себя в этом возрасте, где-то лет в 16, когда я влюблялась не в тех парней. Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим поделать. И как бы я не хотела разлюбить, мое сердце говорило иначе, потому что была маленькая и глупая".

"Дурненька", как и всегда, MamaRika написала вместе со своим саунд-продюсером Ваньком Клименко. Песня получилась удачной - дерзкая бомба, выполненная в лучших традициях фолькового звучания MamaRika и классического r’n’b Beyonce или Cardi B.

Любите в первую очередь себя: MamaRika выпустила песню-предостережение для всех девушек

Любите в первую очередь себя: MamaRika выпустила песню-предостережение для всех девушек

Мораль трека "Дурненька" - не забыть о парнях навсегда, а научиться отличать черное от белого: "Девушки, прислушивайтесь к своим подругам, и любите в первую очередь себя". MamaRika плохого не посоветует.

Кроме того, вместе с выходом оригинальной версии "Дурненька" был выпущен и ремикс, над которым потрудились DJ Shnaps и DJ Sanya Dymov. Оба - одни из самых востребованных диджеев и электронных музыкантов Украины.

Напомним, ранее alyona alyona "вззорвала мозг" новым философским клипом "Мамин суп".

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