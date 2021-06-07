С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK) Ирина поделилась серией милых семейных кадров с мужем и их сыночками Даниилом и Платоном. Пара долго скрывала лица своих детей, а после официального представлениях их публике с удовольствием делится совместными фото и моментами из жизни.

Так, на выходных семейство побывало в интересном месте – музее Гарика Корогодского. Для прогулки Ирина выбрала стильный аутфит - узкие белые джинсы и такого же цвета свободную рубашку, которые дополнила кроссовками. Волосы она собрала в милый пучок и сделала легкий макияж.

Девушка сделала забавный снимок в зеркале с одним из сыночков, а также показала гордого папу Монатика на диване с детьми.

"Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. @garikkorogodski ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаете. Посетите магазин-музей и убедитесь сами, еще и супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно восторгающие аксессуары сможете приобрести. С моими любимыми мужчинами пришли впечатлиться", - поделилась Ирина Монатик.

Дмитрий Монатик с женой и детьми весело провели выходные (фото: instagram.com/irinamonatik)

В тот же день они посетили Аллею славы в Киеве, где Платон и Даня сделали памятное фото с звездой своего отца.

"monatik_official твоя жизнь уже прожита не зря! Как же мальчики были счастливы увидеть имя папы на Аллее славы, гордость и слезы счастья", - подписала милый снимок жена артиста.

Сыновья Дмитрия Монатика позировали возле именной звезды отца на Аллее славы (фото: instagram.com/irinamonatik)

Монатик не остался в стороне и отреагировал ответным признанием.

"Самые Любимые", - написал он в комментариях.

Фолловеры тоже не прошли мимо и оставили много умиленных отзывов.