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С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 12:31
С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Марина Настевич

Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK) Ирина поделилась серией милых семейных кадров с мужем и их сыночками Даниилом и Платоном. Пара долго скрывала лица своих детей, а после официального представлениях их публике с удовольствием делится совместными фото и моментами из жизни.

Счастливые фото с подросшими мальчиками супруга певца выложила в своем Instagram.

Так, на выходных семейство побывало в интересном месте – музее Гарика Корогодского. Для прогулки Ирина выбрала стильный аутфит - узкие белые джинсы и такого же цвета свободную рубашку, которые дополнила кроссовками. Волосы она собрала в милый пучок и сделала легкий макияж.

С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

Девушка сделала забавный снимок в зеркале с одним из сыночков, а также показала гордого папу Монатика на диване с детьми.

С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

"Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. @garikkorogodski ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаете. Посетите магазин-музей и убедитесь сами, еще и супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно восторгающие аксессуары сможете приобрести. С моими любимыми мужчинами пришли впечатлиться", - поделилась Ирина Монатик.

С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужемС любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

Дмитрий Монатик с женой и детьми весело провели выходные (фото: instagram.com/irinamonatik)

В тот же день они посетили Аллею славы в Киеве, где Платон и Даня сделали памятное фото с звездой своего отца.

"monatik_official твоя жизнь уже прожита не зря! Как же мальчики были счастливы увидеть имя папы на Аллее славы, гордость и слезы счастья", - подписала милый снимок жена артиста.

С любимыми мужчинами: жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

Сыновья Дмитрия Монатика позировали возле именной звезды отца на Аллее славы (фото: instagram.com/irinamonatik)

Монатик не остался в стороне и отреагировал ответным признанием.

"Самые Любимые", - написал он в комментариях.

Фолловеры тоже не прошли мимо и оставили много умиленных отзывов.

  • В Красной шапочке прям Монатик
  • Это же надо какие точные маленькие копии
  • Самые милые и прелестные. Заслуженно! Легенда
  • Які ж вони хорошенькі
  • На Монатика похож в шапке
  • Как здорово! Ирина, поздравляю! Часть этого золота - Ваша однозначно! За каждым талантливым Мужчиной стоит талантливая Женщина. Любим вас наши Монатики
  • Такая гордость и пример для мальчиков! Вот как нужно проживать свою жизнь! Благодарю за такие примеры, дорогие
  • Славные мальчишки!
  • Фантастично гарне фото
  • Какие классные парни
  • Неймовірний позитив
  • Маленькие копии папы!!!
  • Прям как папа

Ранее мы писали. что жена MONATIK'а умилила сеть видео с сыночками-красавцами.

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