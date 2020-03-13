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Любимые и настоящие: Топалов и Тодоренко впервые показали близких людей

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Влад и Регина провели незабываемое время в Питере в теплой компании

Регина Тодоренко и Влад Топалов провели прошлые весенние выходные в Санкт-Петербурге, где наслаждались беззаботностью, много гуляли и изучали город вдоль и в поперек. Певец до сих пор публикует охапками снимки счастливого уикенда с женой и друзьями и делится своими впечатлениями от поездки. Так, он впервые показал близких людей, с которыми знаком более 20 лет!

На веселых и задорных фото Регина показывает язык, шлет воздушный поцелуй в камеру и позирует вместе с семейной парой – друзьями артистов. На ведущей серая вязаная шапка и уютный теплый шарф. На Регине нет ни грамма косметики.

"Можно мнооооого говорить... но, пожалуй, не буду. Мы дружим 20 лет. Больше и ближе - ни с кем. Любимые! Образованные! Веселые! Настоящие!" - подписал снимки Влад.

Фото: Регина Тодоренко с друзьями (instagram.com/vladtopalovofficial)

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  • Какие клевые! А глаза! Счастья вам и мира!
  • Позитивная у вас аура
  • И красивые
  • Супер
  • Влад, отлично получилось. Молодцы
  • Такая красивая пара!
  • Здорово так дружить!

Скриншот комментариев

Ранее он назвал своих друзей "одной большой семье", опубликовав общий снимок на фоне одной из выдающихся достопримечательностей города.

Фото: Регина Тодоренко с друзьями и Влвдом Топаловым (instagram.com/vladtopalovofficial)

Также Влад показал фото с вокзала "на чемоданах" и подписал "трилогию" весьма оригинально: "Пришел. Увидел-Победил. Ушел".

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко поделилась забавными фото, авторства своего мужа. Ведущая предстала перед поклонниками без макияжа и фильтров. Кадры нельзя назвать удачными, но это ничуть не огорчило жизнерадостную звезду.

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