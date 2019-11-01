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Сирота Бруклин: в прокат вышел фильм с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях

Lite » Стиль жизни 01.11.2019 - 11:41
Сирота Бруклин: в прокат вышел фильм с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях
Сирота Бруклин (кадр из фильма)

Премьера долгожданной киноленты в Украине состоялась 31 октября

С 31 октября в кинотеатрах Украины стартовал показ новой киноленты “Сирота Бруклин”, главные роли в котором играют звездные Брюс Уиллис и Эдвард Нортон! Нью-Йорк 1950-х годов. Лайонел Эссрог - частный детектив, страдающий синдромом Туррета. Его цель - разгадать дело о смерти своего наставника. В поисках убийцы детективу удается выйти на след преступников.

Сирота Бруклин: трейлер

Сирота Бруклин - трейлер

Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон), одинокий частный детектив с синдромом Туретта, начинает расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минна (Брюс Уиллис). У него есть только несколько подсказок и сила ума, одержимого поставленной целью. Он стремится распутать клубок тайн, которые хранят баланс сил в Нью-Йорке. Его путь проходит от пропитанных джином джаз-клубов Гарлема до жестоких трущоб Бруклина и, наконец, позолоченных кабинетов политической элиты мегаполиса. Лайонел бросает вызов гангстерам, коррупции и опасной человеку города, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может стать его собственным спасением.

Расписание сеансов в кинотеатрах Украины можно просмотреть здесь.

Сирота Бруклин: в прокат вышел фильм с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях

Интересные факты о фильме "Сирота Бруклин":

  • Второй опыт Эдварда Нортона в кресле режиссера после режиссуры "Сохранение веры" (2000).
  • Согласно книге "Комната мечты", когда книга была впервые опубликована в 90-х годах, Дэвиду Линчу предложить выступить в качестве режиссера или продюсера фильма, но он отказался.

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Кадры из фильма

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