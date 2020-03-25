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Если бы не любил, то убил: Тарабарова рассказала, как супруг мирится с ее недостатками

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 14:48
Если бы не любил, то убил: Тарабарова рассказала, как супруг мирится с ее недостатками
Светлана Тарабарова (фото: соцсети артистки)

Также о личном рассказала Вера Кекелия

Женщины могут устраивать гораздо больший беспорядок в доме, чем мужчины. В этом в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» не стесняется признаться певица Светлана Тарабарова.

По словам Светланы Тарабаровой, именно беспорядок больше всего раздражает ее супруга Алексея.

«Разбрасывают вещи я и наш сын Иван. Алексей - единственный в нашей семье, кто не делает этого. Супруг терпеть не может, когда я вечером вместо того, чтобы побыть с семьей после концерта, я выставляю все цветы, я начинаю их рассматривать, фотки в инстаграм, говорить - люди, спасибо. Его раздражает. Мне кажется, во мне его раздражает все. Я не знаю, чего вообще. Он говорит: «Если бы я тебя так сильно не любил, я бы тебя убил», - говорит в программе «Зірковий шлях» Тарабарова.

Певица Вера Кекелия тоже признает, что ее супруг опрятнее ее.

«У Ромы просто гипер желание, чтобы было чисто в квартире, вот прям чересчур, правда. И я разбрасываю вещи, а он их собирает. Вот это его раздражает. Я, правда, часто очень поспешно собираюсь и могу оставить плойку, и он приходит домой, очень злится», - говорит на канале «Украина» Кекелия.

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